rus.err.ee

В электронном голосовании приняли участие всего 1794 молодых избирателя ({{commentsTotal}})

Выборы
Электронное голосование.
Электронное голосование. Автор: ERR
Выборы

На выборах в органы местного самоуправления осенью 2017 года возможностью проголосовать через интернет воспользовались всего 1794 избирателя в возрасте 16-17 лет.

Таким образом, в электронном голосовании приняли участие лишь около 7% молодых избирателей, которых по положению на начало года в Эстонии насчитывалось 24 153 человека, сообщил в четверг, 19 октября, новостной портал ERR.

По словам главы центральной избирательной комиссии Прийта Винкеля, данные по общей явке на выборах избирателей в возрасте 16-17 лет будут доступны примерно через месяц, когда Тартуский университет опубликует исследование результатов выборов.

"Университет провел исследование того, как голосовали. Из него можно будет получить информацию о голосовании по возрастным группам. Результаты исследования можно ожидать примерно через месяц", - сказал Винкель.

 

По его мнению, поскольку возможность голосовать на местных выборах подростки получили впервые, многие из них могли отдать свой голос именно на избирательном участке, чтобы придать особую торжественность этому моменту.

По данным центризбиркома, право голоса на состоявшихся 15 октября выборах имели около 1,1 млн человек, из которых этим правом воспользовались 586 500 или 53,3%. В электронном голосовании участвовали 186 034 избирателя, что стало абсолютным рекордом.

Редактор: Андрей Крашевский

местные выборы 2017электронное голосованиеявка на выборах 2017 года


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

коррупционный скандал в тарту
ЭСТОНИЯ
Лосось.

За ловлю лосося во время нереста можно получить штраф до 1200 евро

В связи с нерестом лососевых с 15 октября по 15 ноября в реках Эстонии действует запрет на ловлю лосося и морской форели. За соблюдением ограничений следят специалисты природоохраны и добровольцы, а нарушителям грозит штраф до 1200 евро.

ИДА-ВИРУМАА
коалиционные переговоры в разгаре
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Ольга Иванова.

Ольга Иванова об итогах выборов: это был провал с треском

Политик Ольга Иванова оценила итоги выборов для Союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", в списках которого она баллотировалась, а также свой собственный результат в 569 голосов на выборах в органы местного самоуправления, как полный провал.

ЭКОНОМИКА
18.10

Рынок крупных продмагазинов насыщен, будущее — за небольшими магазинами

18.10

Пенсионные фонды LHV купят облигации эстонского банка Coop Pank на 5 млн евро

18.10

Президент Казахстана заявил о готовности развивать транзит с Эстонией

18.10

Контейнерооборот Transiidikeskuse в сентябре вырос на 6%

17.10

Покинувшая Латвию и Литву Prisma хочет удвоить число магазинов в Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
Подборка видео
последние новости
13:36

Тартуский университет занял 3-е место в рейтинге вузов Восточной Европы

13:24

ВИДЕО: В Перу в воды Амазонки выпустили тысячи малышей черепах редкого вида

13:14

В электронном голосовании приняли участие всего 1794 молодых избирателя

12:57

Среди вежливых водителей автобусов в Харьюском уезде две женщины

12:51

За ловлю лосося во время нереста можно получить штраф до 1200 евро

12:43

Правительство Испании приостановит автономию Каталонии Обновлено

12:31

В Нарве полиция задержала мужчину, подозреваемого в скупке голосов

12:25

В Нарве на улице Раквере целый месяц будет частично нарушено движение

12:24

В четверг днем облачно с прояснениями, +7..+11

12:23

Эстония выделит 50 000 евро пострадавшему от урагана Техасу

12:14

К услугам по предупреждению безработицы стали проявлять больший интерес

11:56

Деньги имеют значение: центристы и реформисты потратили на выборы в разы больше конкурентов

11:36

В Нарве поговаривают о возможности изучения украинского языка в школах

11:12

Правительство не разрешило островам самостоятельно организовывать сообщение с материком

актуальная камера
топ читаемости
17.10

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

16.10

ФОТО: смотрите, что писали избиратели в бюллетенях

18.10

КаПо задержала по подозрению в коррупции вице-мэров Тарту Артема Суворова и Валво Семиларски Обновлено

18.10

В Таллинне задержан отбиравший у детей мобильники: полиция ищет его возможных жертв

17.10

Ольга Иванова об итогах выборов: это был провал с треском

18.10

Ксения Собчак собирается баллотироваться в президенты России

18.10

Реформа трудоспособности: женщину с глубокой инвалидностью лишили пенсии

15.10

Умер российский актер Дмитрий Марьянов

17.10

ФОТО: Maxima будет противостоять снижению потребления фиксированными ценами

01:12

LIVE в 15:00: о центристах и их электорате - с Игорем Копытиным

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: