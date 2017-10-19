В электронном голосовании приняли участие всего 1794 молодых избирателя

На выборах в органы местного самоуправления осенью 2017 года возможностью проголосовать через интернет воспользовались всего 1794 избирателя в возрасте 16-17 лет.

Таким образом, в электронном голосовании приняли участие лишь около 7% молодых избирателей, которых по положению на начало года в Эстонии насчитывалось 24 153 человека, сообщил в четверг, 19 октября, новостной портал ERR.

По словам главы центральной избирательной комиссии Прийта Винкеля, данные по общей явке на выборах избирателей в возрасте 16-17 лет будут доступны примерно через месяц, когда Тартуский университет опубликует исследование результатов выборов.

"Университет провел исследование того, как голосовали. Из него можно будет получить информацию о голосовании по возрастным группам. Результаты исследования можно ожидать примерно через месяц", - сказал Винкель.

По его мнению, поскольку возможность голосовать на местных выборах подростки получили впервые, многие из них могли отдать свой голос именно на избирательном участке, чтобы придать особую торжественность этому моменту.

По данным центризбиркома, право голоса на состоявшихся 15 октября выборах имели около 1,1 млн человек, из которых этим правом воспользовались 586 500 или 53,3%. В электронном голосовании участвовали 186 034 избирателя, что стало абсолютным рекордом.