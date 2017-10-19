ВИДЕО: в Перу в Амазонку выпустили тысячи детенышей черепах

Каждый год защитники природы собирают с берегов Амазонки яйца черепах и отвозят в инкубаторы. После вылупления черепашек, их выпускают обратно в дикую природу.

Еще недавно этот вид черепах был на грани исчезновения. Виною тому была вырубка лесов и разрастание городов. Однако благодаря активистам и правительственной программе, их популяцию удалось восстановить.

Черепахи вида тарикайа вырастают до 45 сантиметров, однако во время вылупления их размер не превышает трех-четырех сантиметров.