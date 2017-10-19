Тартуский университет занял 3-е место в рейтинге вузов Восточной Европы

Тартуский университет поднялся с 5-го на 3-е место в рейтинге лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии, составляемого компанией Quacquarelli Symonds (QS).

В сотню лучших университетов в этом рейтинге также вошли Таллиннский университет (69-е место) и Таллиннский технический университет (28-е место), причем все три основных эстонских вуза за год улучшили свои позиции.

В предыдущем рейтинге ТУ занимал 50-е место, ТТУ - 30-е, а Таллиннский университет - 87-е место.

Первые две строчки в региональном рейтинге заняли российские вузы - МГУ им. Ломоносова и Новосибирский государственный университет.

При составлении рейтинга учитываются девять показателей, имеющих различный удельный вес в итоговом балле. Наибольший вес имеют академическая репутация вуза (30% итогового балла) и его репутация у работодателей (20%). Также учитываются такие показатели, как отношение численности преподавательского состава вуза к числу студентов, количество сотрудников с ученой степенью, количество публикаций в расчете на одного сотрудника, цитируемость, количество иностранных преподавателей и иностранных студентов, эффективность университета в интернете.

Стоит отметить, что Таллиннский университет также впервые опередил Тартуский университет по общему числу студентов.

В опубликованном летом рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings Тартуский университет занял 319-ю строчку, улучшив свой прошлогодний результат на 33 места, а по сравнению с 2014 годом — на 60 мест.