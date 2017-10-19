Способствовавший передаче взятки Сависаару экс-политик Рейльян заплатит 33 000 евро штрафа

Виллу Рейльян (64) - один из ключевых фигурантов процесса по обвинению в коррупции бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара - избежал тюремного заключения, но будет вынужден выплатить государству в качестве наказания 33 000 евро. Согласно обвинению, Рейльян был посредником при передаче взятки Сависаару от предпринимателя Велло Кунмана.

Бывший политик пошел на сделку со следственными органами и в четверг, 19 октября, обговоренное наказание для него утвердил Харьюский уездный суд.

В рамках согласительного производства Виллу Рейльян был признан виновным в посредничестве при передаче взятки. За это преступление ему назначено наказание в виде денежного взыскания в размере 347 дневных единиц или 33 034,40 евро.

В августе прокуратура запросила суд выделить обвинительный эпизод в отношении Рейльяна в отдельное делопроизводство для заключения компромиссного соглашения. Госпрокурор утверждает, что в обвинительном акте против Эдгара Сависаара, Виллу Рейльяна и Велло Кунмана по делу о взятке установлено, что строительство на принадлежащем дочери Кунмана объекте недвижимости на улице Сихи не соответствовало утвержденному проекту.

Согласно обвинению, экс-политик и бизнесмен договорились, что Рейльян озвучит желание Кунмана получить разрешение на строительство тогдашнему столичному мэру Сависаару. В обмен на помощь Кунман пообещал передать Центристской партии 20 000 евро.

15 декабря 2014 года в рабочем кабинете Сависаара в горуправе Таллинна состоялась встреча Сависаара и Рейльяна, на которой Рейльян передал мэру Таллинна желание своего работодателя Велло Кунмана, а также обещание Кунмана пожертвовать Центристской партии 20 000 евро за использование Сависааром своего служебного положения, а мэр Таллинна согласился принять деньги.

Виллу Рейльян в свое время руководил ныне несуществующей партией "Народный союз" был министром окружающей среды в первом правительстве Андруса Ансипа. Он занимал этот пост с 13 апреля 2005 по 8 октября 2006 года.

В отставку он подал после того, как прокуратура начала расследование в Земельном департаменте, позднее вылившееся в "дело об обмене земель".

Дело затянулось на 7 лет и за это время побывало в судах разных инстанций. В итоге Виллу Рейльян был признан виновным в получении мзды. Его приговорили к условному лишению свободы.