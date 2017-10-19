В сентябре производство электроэнергии сократилось, потребление - выросло ({{commentsTotal}})
Производство электроэнергии в Эстонии в сентябре снизилось на 15% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составило 827 гигаватт-часов.
Об этом в четверг, 19 октября, сообщила государственная компания Elering, отметив, что на фоне сокращения производство потребление электроэнергии увеличилось.
По данным компании, в сентябре по сравнению с тем же месяцем потребление электричества выросло на 7%, достигнув отметки в 654 гигаватт-часа.
Энергетический баланс Эстонии в сентябре оставался положительным - показатели производства на 174 гигаватт-часа превысили показатели потребления.
Редактор: Сергей Михайлов