В сентябре производство электроэнергии сократилось, потребление - выросло

Производство электроэнергии в Эстонии в сентябре снизилось на 15% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составило 827 гигаватт-часов.

Об этом в четверг, 19 октября, сообщила государственная компания Elering, отметив, что на фоне сокращения производство потребление электроэнергии увеличилось.

По данным компании, в сентябре по сравнению с тем же месяцем потребление электричества выросло на 7%, достигнув отметки в 654 гигаватт-часа.

Энергетический баланс Эстонии в сентябре оставался положительным - показатели производства на 174 гигаватт-часа превысили показатели потребления.