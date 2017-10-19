Владелец UVIC Александр Мусаров объявил себя банкротом

Владелец предприятия с миллионным долгом заявил Aripaev, что у UVIC проблемы - производителю мясных изделий, пельменей и полуфабрикатов нанесли удар введенные Россией санкции на импортную пищевую продукцию, пишет портал Деловые ведомости.

"Это одна из проблем, которая точно не пошла нам на пользу", - прокомментировал новость Мусаров и добавил, что вместе с Налогово-таможенным департаментом у них был составлен график платежей. Заявление о санации предприятия UVIC Мусаров предоставил лично.

Советчик по санации не раскрыл подробности о кредиторе и сумме долга, однако известно, что задолженность перед государством у предприятия составляет около миллиона евро, также солидный долг UVIC имеет и перед банком.

В прошлом году Александр Мусаров инвестировал 8 млн евро, чтобы запустить в Новгороде пищевое производство, однако из-за введенного Россией запрета на импорт, из этого ничего не вышло.