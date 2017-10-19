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Бывший полицейский признан виновным в избиении подростков и в окружном суде ({{commentsTotal}})

Эстония
Представителя власти обвинили в применении силы к несовершеннолетним.
Представителя власти обвинили в применении силы к несовершеннолетним. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Бывший полицейский Алари Луйк, которого суд первой инстанции признал виновным в применении силы к подросткам, не сумел добиться своего оправдания в Таллиннском окружном суде.

В четверг, 19 октября, Таллиннский окружной суд оставил в силе решение Пярнуского уездного суда от 30 июня, отклонив как апелляцию защитника Луйка, так и апелляционную жалобу прокурора.

"Сегодняшнее решение в течение 30 дней можно оспорить в Госсуде", - сказала корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу.

Согласно обвинению, в январе прошлого года сотрудник полиции Алари Луйк угрожал несовершеннолетнему и причинил ему физическую боль, а в марте прошлого года будучи должностным лицом безосновательно применил силу по отношению к двум подросткам.

Пярнуский уездный суд частично оправдал Луйка по обвинению в превышении должностных полномочий, не найдя доказательств его вины в отношении одного из подростков. Однако, по мнению прокурора, его следовало признать виновным по всем пунктам обвинения.

Адвокат экс-полицейского в апелляционной жалобе, напротив, настаивал на полном оправдании своего подзащитного.

Редактор: Сергей Михайлов

алари луйк


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