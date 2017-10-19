"Инсайт" раскрыл подробности бизнеса на украинцах-строителях в Эстонии

Сомнительные контракты, безумные штрафы, унижение и безысходность – для многих украинских рабочих, приехавших в Эстонию, это реальность. В программу "Инсайт" обратилось четверо строителей, пострадавших от нечистого на руку посредника. В Эстонии могут быть еще сотни людей, которые недополучают деньги за ежедневный тяжкий многочасовой труд.

Найти в Таллинне иностранного рабочего довольно просто. Достаточно позвонить по случайно выбранному объявлению "строитель ищет работу" и спросить, нет ли рядом украинцев. Так съемочная группа программы "Инсайт" познакомилась с одним из героев – Мирославом.

Мирослав в прошлом крупный начальник. Утверждает, что работает в Эстонии легально. Хороший коллектив, понимающий работодатель, зарплата – 2000 евро в месяц. Для Украины, где средний заработок составляет 150 евро, а коммунальные расходы достигают 80 евро, это гигантская сумма.

Мирослав — украинский строитель, у которого в Эстонии все складывается хорошо. Автор: ERR

Но не у всех рабочих, приезжающих в Эстонию из-за пределов ЕС, все складывается столь же благополучно. Люди работают вплоть до 17 часов в день и уезжают ни с чем.

В организацию Living for tomorrow, которая занимается предотвращением торговли людьми, украинские строители звонят каждую неделю.

"Мы подозревали такие случаи уже два года назад, – сказала глава LFT Сирле Блумберг. – Однако в 2017 году нам звонят уже по-настоящему много. Целое лето мы только и занимались такими звонками".

"В первую очередь они жалуются на то, что им не платили по месяцу, два. Были случаи, что даже три. Когда мы начинаем с ними говорить, оказывается, что они не уверены, в каком статусе они находятся в Эстонии, – отметила Блумберг. – И потом оказывается, что некоторые живут не в квартирах и домах, а, например, в офисах. Их привозят на работу и отвозят обратно. То есть их никто не видит. Только если проводят рейд, то можно увидеть, что они существуют".

Бизнес на людях

Найти рабочего и доставить его в Эстонию – это целый бизнес, в котором каждое звено цепочки получает неплохие деньги. На украинских порталах – сотни вакансий о работе в Эстонии.

"У нас в Украине очень много посредников, которые собирают людей и привозят сюда, – рассказал Мирослав. – Каждый, кто едет, платит им по 100 евро за вакансию, то есть за то, что им дают работу. И плюс 50 евро за дорогу".

"Посредник не имеет право брать от людей деньги за трудоустройство. К сожалению, люди этого не знают"

Посредники получают деньги не только от самих рабочих, но и от тех, по чьей просьбе они привозят рабочую силу. Мирослав считает, что речь идет о 100-200 евро за человека. "Это хороший бизнес. Привез два раза в месяц по восемь человек, заработал по 2000 евро", – пояснил бывший начальник.

"Посредник не имеет право брать от людей деньги за трудоустройство. Люди знают эту информацию? К сожалению, нет", – прокомментировала Блумберг.

Однако эти посредники занимаются лишь привозом людей по чьему-то поручению. Самый большой куш получают не они. В Эстонии украинцев ждут уже другие люди и фирмы, которые заключают (или не заключают) с рабочими договоры, чтобы сдать их в аренду строительным фирмам.

Как устроен найм рабочей силы в строительстве?

Генподрядчик заказывает работы у более мелких подрядчиков. Более мелкие подрядчики могут нанимать следующих подрядчиков и так далее. Подрядчики, в зависимости от объема работ, добирают рабочую силу, арендуя ее у специальных фирм-посредников. Это значит, что трудовые отношения у строителя возникают не с той фирмой, для которой он фактически делает работу, а с фирмой, которая сдает его в аренду. Именно фирмы-посредники ответственны за регистрацию рабочей силы и за выплату зарплаты. В случае проблем, например, если рабочий оказывается нелегалом, подрядчики (и уж тем более, генподрядчики) оказываются не при чем. Издание Postimees неоднократно писало о том, что крупные строительные фирмы просто отворачиваются от проблемы украинских нелегалов, потому что юридически ответственность за арендных работников они не несут.

К журналистам "Инсайта" обратились четверо украинских рабочих, с которыми фирма-посредник заключила "липовые" договоры и которым не выплатила зарплату. Уже в ходе подготовки сюжета в программу напрямую обратилось еще порядка четырех человек с той же проблемой. Кроме того, все собеседники "Инсайта" упоминали своих знакомых, которые попали в аналогичную ситуацию, но боятся об этом рассказывать.

"Польская" схема

"Когда я устраивался, я узнал, что трудоустройство по польской визе возможно. То есть меня отправляют в командировку от польской фирмы. Официально мне тут дают документы, регистрируют в органах и я работаю спокойно", – пояснил один из обратившихся, Владимир (имя изменено). Речь идет о т.н. командировочной схеме, когда рабочий заключает договор с предприятием, зарегистрированным в Польше, а оно будто бы командирует его на работу в эстонскую фирму. И уже эта эстонская фирма сдает строителя в аренду строительной компании.

"Схема с командировкой легальна, и многие ей пользуются"

Как объяснили Владимиру в Трудовой инспекции, такая схема используется для того, чтобы обойти требование Закона об иностранцах, по которому иностранные работники должны получать не менее средней эстонской зарплаты, то есть около 1200 евро брутто. Цель этого закона – ограничить трудовую миграцию. Но можно утверждать, что он не работает: ничто не мешает оформлять людей как командировочных из других стран ЕС. В случае с Владимиром и многими другими украинскими строителями формально зарплату должны платить польские компании, которые эстонским законам не подчиняются.

"Я могу ошибаться в фактах, но могу сказать лишь то, что слышал от тех людей, которые ходатайствовали о польской визе и которые прибыли в Эстонию на основе этой визы. Да, они подтверждают, что эти визы легко получить, но люди субъективны", – сказал руководитель службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры Индрек Ару.

Проблема должна решаться в Польше

Договор с Владимиром был заключен не сразу, а спустя две недели после начала работы, когда на этом настоял сам строитель. В бумаге сказано, что из польской фирмы Averos SP Z.O.O. Владимир был командирован в эстонскую фирму Esmika OÜ. Обе фирмы принадлежат женщине по имени Эви-Юлия Стумбрис. Получается, посредник командировала работника сама к себе. В документе даже есть графа "выезд из Ржежова" (правильное написание – Жешув) с датой выезда. На самом деле Владимир там никогда не был, он приехал в Эстонию из Финляндии.

Договор Владимира. Автор: ERR

Схема с командировкой легальна, и многие ей пользуются. Но перед тем, как командировать работника, польская фирма должна передать в эстонскую Трудовую инспекцию данные о работнике, чтобы его официально зарегистрировали. В данном случае этого сделано не было.

"Оказалось, что эти бумаги просто-напросто недействительны", – признал Владимир.

Для рабочих проблема с командировочной схемой заключается еще в том, что в случае невыплат отвечает польская фирма, а не эстонская, то есть местная полиция и Трудовая инспекция мало чем могут им помочь. "Обычно решение конфликтов между работником и работодателем происходит в стране, где находится работодатель", – пояснила и.о. главного директора Трудовой инспекции в области предотвращения нарушений и права Меэли-Мийдла Ванаталу.

А конфликт возник. Устроившись к Стумбрис, Владимир, с его слов, договорился об авансах каждое десятое число. Мужчина три недели отрабатывал десятичасовые смены на стройке по адресу Пронкси, 6, но авансов не увидел. Поняв, что дело нечисто, Владимир вместе с Михаилом (имя изменено), работавшим на том же объекте и также не получившим своих денег, обратился в организацию Living for tomorrow, Трудовую инспекцию и к журналистам.

"Уважения мы не наблюдали даже в том, что мы просили на элементарные нужды: на еду определенные авансы, но этих авансов не было или давались какие-то жалкие двадцатки", – рассказал Михаил. По словам Владимира, за три недели он получил лишь 50 евро – когда нужно было заплатить за прием у врача.

Владимир уезжает из Эстонии. Автор: ERR

На следующее же утро после того, как хозяйка узнала, что в дом приезжали журналисты, Стумбрис отдала им деньги – по несколько сотен евро. Суммы кажутся небольшими, если не знать о положении дел на Украине. "Для человека, который приехал с той же Беларуси или Украины 300 евро – нормальные деньги, потому что это месячный заработок на территории этого государства", – объяснил Владимир.

Вскоре после получения денег рабочие покинули страну. Но они – далеко не единственные, кто пострадал от этого посредника.

Нелегалы выгодны строителям

"Когда у нас закончились трудовые визы, нам предложили закончить свою работу по туристическим. Мы согласились", – рассказал Антон (имя изменено). Он и еще один строитель, Николай (имя также изменено), попали к Стумбрис не сразу. Сначала работали напрямую в строительной фирме, но когда закончились трудовые визы и пришло время уезжать, работодатель предложил вернуться и закончить работу по туристическим. Мужчины согласились.

Антон и Николай. Автор: ERR

"На задолжали месячную зарплату. Все равно нужно было приехать и получить", – объяснил Антон причину своего возвращения.

Когда Антон и Николай вновь оказались в Эстонии, формально их нанимателем была уже Стумбрис и обязанность по выплатам зарплаты перешла на нее. Почему владелец строительной фирмы решил прибегнуть к услугам посредника? "Экономия денежных средств. Он хочет обойти налог, который предусмотрен в Эстонии и работать дешевле", – считает Антон.

Антон и Николай уже несколько недель как перестали работать, но все еще ждут свои 375 и 800 евро. Поскольку они не единственные, кто работал на том же объекте и не получил своих денег, Антон и Николай не раскрывают имя собственника строительной компании, чтобы не подставлять земляков.

Посредник может зарабатывать огромные деньги

"У всех приблизительный график – по 10 часов в день шесть дней в неделю", – сказал Антон. По его словам, строительная фирма платила Стумбрис 8 евро за человека в час. Из них 5 евро – это зарплата рабочего, а остальное посредник забирала себе.

Эви-Юлия Стумбрис. Источник: соцсети

То, что посредник высчитывает расходы с рабочих, подтвердили и другие собеседники "Инсайта". По словам Михаила, из итогового расчета Стумбрис вычла у него около 60 евро за жилье. Платить надо было и за использование машины, на которой мужчины добирались до места работы.

"Договариваешься с ней на одну сумму, в конце месяца эта сумма может быть в половину меньше”" – рассказал Николай.

"Мы работали в Чехии, Польше Финляндии и других странах. Такого нигде нет, чтобы из зарплаты вычиталось буквально все: спецодежда, проживание, все. Фактически у тебя из заработанного мало что остается", – поделился Михаил.

Заработок посредника напрямую зависит от количества людей. "Инсайту" известно о трех больших домах, в которых живут рабочие Стумбрис. "Я был в двух домах, оба дома трехэтажные, цокольный этаж тоже заселен. Я думаю, порядка 30 человек в доме", – сказал Антон. Однако, скорее всего, Стумбрис делит дома с другими посредниками.

"Попытки сэкономить на расходах на рабочую силу в Эстонии встречаются сплошь и рядом"

Если считать по максимуму, то за 90 человек, которые работают по 10 часов 6 дней в неделю Стумбрис может зарабатывать чуть менее 65 000 евро в месяц. Если брать по минимуму, например, если рабочих всего 20 человек, то посредник может зарабатывать около 15 000 в месяц.

Однако плата за посредничество и поборы – не единственный способ заработать на людях.

Безумные штрафы, липовые договоры

По словам строителей, каждый новоприбывший обязан подписать бумагу, в которой перечислены всевозможные штрафы. "Доходит до маразма: она заселяет людей в частный дом. В нем живет много человек, и в пункте штрафов есть "быстрая ходьба по дому", – рассказал Антон. За "превышение скорости" нужно заплатить 100 евро.

"И еще, нельзя открывать окна. Штраф, по-моему, 100 евро, не помню точно. Эта бумага вызвала у нас смех", – продолжил рассказ рабочий.

Гораздо большее удивление у строителей вызвали не штрафы, а договоры, которые заключила с ними Стумбрис. "Кроме штрафов есть договоры, которые она предоставляет на 5 дней, – рассказал другой строитель, Николай. – Она нашла лазейку в законодательстве, что даже туристы могут проработать 5 дней в течение месяца".

В распоряжении "Инсайта" оказалось несколько снимков таких бумаг: один из контрактов заключен с фирмой Стумбрис Almika 7 августа, а другой – 28 августа. Промежуток между датами составляет менее 30 дней.

Автор: ERR

"Полиция может приехать в любой момент. Она меняет эти договоры и всех пугает тем, что если нас поймают с двумя этими якобы договорами, то будут очень большие проблемы", – сказал Николай.

И, похоже даже здесь посредник нашел способ заработать. "Есть люди, с которых она высчитывает за эти договора, и суммы в конце месяца получаются очень большие", – продолжил рабочий. По его словам, за подобную "юридическую услугу" с одного из его знакомых в конце месяца вычли 350 евро.

Роскошные виллы и "Чума", которая стала "Мамой"

Об Эви-Юлии Стумбрис СМИ сообщали и раньше: в 2009 году Eesti Ekspress опубликовала статью с заголовком Eesti ehitajad Ukrainas orjatööl ("Эстонские строители на рабской работе на Украине"). Речь шла об эстонских строителях, которые работали на Стумбрис в Одесее. Им также не выплачивали деньги и даже отобрали паспорта. В статье говорилось, что Стумбрис была известна под кличкой Чума, и что ее покрывал некий полковник СБУ, якобы бравший за крышевание половину ее заработка. Полиция тогда никак проблему не решила.

Теперь у Стумбрис другое прозвище. "Она любит, когда ее называют Мамой", – рассказали строители.

По словам Антона, Стумбрис вела себя так, как будто ей все должны.

"Рабочему, которого она гнобит в этом своем доме, некуда идти. Люди уезжают или терпят", – пожаловался строитель.



"Уровень интеллекта этой дамы позволяет ей делать все правильно, но в свою пользу", – охарактеризовал посредника Владимир.



"Она ко мне приехала в первый раз на встречу выпившая, за рулем. Там полиция сбоку стояла, она отпила кока-колы, отрыгнула и говорит: это чтобы запаха не было!" – отметил Антон.

Колоритна не только сама посредница, но и дома, в которых она размещает строителей. Один из них – трехэтажная вилла с розовыми окнами по адресу Викеркаар, 17, принадлежит компании Bankend Group. Один из собственников фирмы, Евгений Колесников, в СМИ назывался одним из пяти влиятельных деятелей т.н. "воровского общака". В доме есть джакузи и сауна, правда, если верить рабочим, за ее распалку полагается штраф в 150 евро.

В другом здании – кирпичном доме по адресу Танума, 29 – в начале в 2000-х был бордель. Дом принадлежит известному в Таллинне владельцу ломбардов Анатолию Лукину напополам с братом. Обстановка роскошная, правда сейчас дом перенаселен. "Там было довольно сыро и люди размещались от нижнего уровня до верхнего. На нижнем уровне было ужасно, потому что вода от дождей скапливалась, и люди ходили, подстилая кирпичики по полу", – рассказал Михаил, побывавший в этом здании.

Квартира на Айя в Харку. Автор: ERR

Есть еще одна вилла, а также квартира в Харку по адресу Айя, 3-4. По словам рабочих, живших там некоторое время, в квартире не было горячий воды. Они считают, что Стумбрис отправила их туда в наказание за то, что они шли против системы.

Проблема всего государства

У фирм, которые занимаются арендной рабочей силой, должно быть разрешение на деятельность. Согласно регистру экономической деятельности, ни у одной из эстонских фирм Стумбрис, на которые она заключает пятидневные договоры с рабочими, его нет.

Информации о количестве работников фирм Almika OÜ и Esmika OÜ, принадлежащих Стумбрис, в регистрах также нет. В ежеквартальных таблицах Налогово-таможенного департамента по выплатам налогов этих фирм также нет. Как объяснили "Инсайту" в Налогово-таможенном департаменте, такое может произойти, если предприятие не предоставило ни одной декларации, не заплатило налогов или же не зарегистрировало себя в качестве налогообязанного предприятия.

Миграционная служба Пыхьяской префектуры не комментирует в СМИ конкретные случаи, однако согласилась прокомментировать ситуацию в целом. "Я думаю, что людей, в чьем случае сейчас нарушают условия трудоустройства, приблизительно 100-200", – отметил руководитель службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры Индрек Ару. Это цифра по Харьюмаа.

Позволим себе не согласиться с этой оценкой. Помимо героев этого сюжета, только за две недели, что мы готовили материал, с нами лично связалось еще три человека, уже от других посредников, которые не могут получить свою зарплату и которые сами признали, что работают здесь нелегально. Издание Postimees сегодня написало еще о четырех – уже других украинских строителях, пострадавших от все той же Эви-Юлии Стумбрис. Даже сама Стумбрис в разговоре по телефону упомянула, что еще пять человек требуют у нее выплат.

"Полиция призывает всех, кто стал жертвой нечестного работодателя, обращаться в миграционную службу и Трудовую инспекцию"

"Меня кинули на 3000 евро. И часы срезали. Недополучал денег с середины июля. <...> Работали от 10 до 17 часов в день. И заставляли в воскресенье работать. <...> Не знаю, к кому обращаться. Кому верить?" – вот одно из сообщений, пришедших в "Инсайт".

"Очень много есть фактов и знакомых, которым здесь эти местные посредники должны большие суммы. У меня есть знакомые, бригада из пяти человек, которым работодатель должен 8000 евро", – сказал Мирослав.

Эви-Юлия Стумбрис согласилась встретиться с нами, однако на встречу прийти не смогла. После она перестала отвечать на звонки, а потом ее телефон и вовсе оказался выключенным.

Со слов Владимира, Юлия винила во всем заказчика – Урмаса Урба, чья фирма занимается установкой окон на объекте по адресу Пронкси, 6. Мы встретились с Урбом, который утверждает, что деньги он перечислил, правда, не все, но большую их часть. Никаких выписок он не показал. Интересно другое – Урб сообщил, что проверить, что он нанял этих людей невозможно. Это значит, что деньги Юлии перечисляла сторонняя фирма. И не факт, что эти выплаты обозначаются как плата за рабочую силу.

Попытки сэкономить на расходах на рабочую силу в Эстонии встречаются сплошь и рядом. "Это проблема всех строителей Таллинна, где бы я ни работал. У всех одна и та же проблема. Когда они участвуют в тендерах, не могут конкурировать с теми людьми, кто уже начал работать по такой схеме. Естественно, начинают переходить на нее", – пояснил Антон.

"В конечном этапе государство ничего не получит. Никаких налогов не выплачивается", – прокомментировала Блумберг.

По словам Ару, эстонские учреждения напряженно работают, чтобы решить проблемы с нелегальной рабочей силой.

Полиция призывает всех, кто стал жертвой нечестного работодателя, обращаться в миграционную службу и Трудовую инспекцию. "Я всегда призываю – обращайтесь в полицию. Обращайтесь, говорите о своей проблеме. <...> Если у человека – проблема, и он остается с ней один на один, то она может стать еще больше".