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Вице-канцлер признал провал программы интеграции беженцев ({{commentsTotal}})

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Беженцы в Германии. Иллюстративная фотография.
Беженцы в Германии. Иллюстративная фотография. Автор: AFP/Scanpix
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В соответствии с программой распределения беженцев, Эстония в течение двух лет должна была принять 550 беженцев. В действительности в нашу страну прибыл 161 беженец, из которых 85 или более половины уже уехали. Вице-канцлер Министерства социальных дел признает, что поселение беженцев в маленьких городах было ошибкой.

В конце 2015 года руководство Эстонии договорилось, что в течение двух лет Эстония примет 550 человек из хлынувшего в Европу потока беженцев, рассказала передача ETV "Очевидец".

В отличие от многих других стран, Эстония сама выбирала беженцев, проводила их проверку и давала им убежище еще до того, как они прибывали в Эстонию, то есть еще в Греции или Турции.

Как и большинство других стран Эстония свою квоту по беженцам не выполнила, всего за это время сюда прибыл 161 беженец и 85 из них уже уехали, в основном, в Германию.

При бывшем в то время министром социальных дел Маргусе Цахкна было принято решение, что беженцы будут расселяться по всей Эстонии. Одним из 12 местных самоуправлений, которые нашли место для беженцев, был Пыльва — в этот город с населением 9500 человек за два года прибыли пять семей, всего 22 беженца. К настоящему времени они все уехали из Эстонии.

Одним из опорных лиц беженцев была 30-летняя Агнес Нурме, по словам которой, беженцы по приезду в город испытывали шок.

"Они прилетали в Таллинн, как правило, во второй половине дня, получали свои документы, и уже будучи сильно усталыми и не понимая, что происходит, ехали в автобусе в течение четырех часов в темноте. И у них у всех одна реакция - где я и что происходит", - рассказала опорное лицо.

У взрослых, которые должны начать как можно скорее учить эстонский язык и работать, возникали проблемы с документами — затягивалось их оформление. Свое недовольство беженцы высказывали опорному лицу.

По словам Нурме, она ничем не могла помочь своим подопечным, чтобы ускорить процесс получения документов. Те семьи, с которыми она работала, выдержали лишь месяц, а затем уехали в Германию. Для сравнения, из Таллинна не уехал ни один беженец.

Как рассказала передача, семьи из малых городов Эстонии толкает к отъезду стремление общаться со своим сообществом, они не хотят быть в маленьком городке единственными представителями своих стран. В Пыльва они не могли купить свою традиционную еду, ходить в мечеть.

В лагере для беженцев они были вместе со своими соотечественниками, в Эстонии они оказались без своих корней.

Германия отправляет беженцев обратно, те оспаривают решение

В отличие от Эстонии, Германия не расселяет беженцев по всей стране, их селят в специальные социальные дома. Один из таких домов расположен в пригороде Берлина, в нем может проживать 300 человек, что вдвое больше числа всех прибывших в Эстонию беженцев.

Для интеграции беженцев в немецкое общество это может быть и не очень хорошо, но, по мнению занимающихся беженцами чиновников, беженцев селят вместе, поскольку так легче предлагать им социальные услуги, услуги по уходу за детьми, и даже услуги переводчика.

У всех прибывших в свое время в Германию из Греции или Италии беженцев были взяты отпечатки пальцев, и они все зарегистрированы. Поэтому, когда направленные в Эстонию беженцы прибывают в Германию и обращаются к властям, становится ясно, куда они были распределены, и их отправляют обратно в страну распределения.

При этом сами беженцы не хотят возвращаться, не говорят, где они живут и пытаются оспорить решение о своей высылке. 

Вице-канцлер признает неудачу плана с беженцами

Члены эстонского правительства не захотели комментировать принятую ранее систему, согласно которой беженцев расселяют по всей стране. То, что это ошибка, согласился лишь вице-канцлер Минсоцдел.

"Скорее всего, все равно было бы разумно в будущем сотрудничать с тремя-четырьмя крупными самоуправлениями, и оставить возможность, что если есть высокомотивированное сообщество, которое готово на самом деле принять беженцев, интегрировать их и предложить работу, то направлять беженцев и в малые города. Предпочтение следует отдавать в нашем понимании крупным городам", - признал вице-канцлер Министерства социального обеспечения Райт Куузе.

Для сравнения — из Латвии уехали все приехавшие ранее 346 беженцев.

С одной стороны, за последние четыре месяца в Эстонию не прибыло ни одного беженца, в то же время сейчас идет согласование плана миграции, предусмотренного в рамках новой квоты в 50 000 человек, которых надо распределить по всей Европе, и понятно, что Эстонии придется принимать беженцев.

Редактор: Надежда Берсенёва

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