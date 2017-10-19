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ФОТО: рядом с магазином Selver в Торупилли появится парковка на 154 места ({{commentsTotal}})

Эстония
Строительство парковки в Торупилли.
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Фото: Строительство парковки в Торупилли. Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

На первом этапе реконструкции улицы Гонсиори в Таллинне еще в этом году около магазина Torupilli Selver должна появиться парковка.

Работы идут полным ходом. На парковке запланированы места для 154 автомобилей.

В проекте также строительство 110-метровой подъездной дороги шириной в 7 метров. Новая дорога соединит Лаагна теэ с имеющейся парковкой перед магазином Torupilli Selver.

Глава Таллиннского коммунального департамента Айн Валдманн сказал ERR Uudised, что если позволят погодные условия, то парковка и подъездная дорога должны быть заасфальтированы этой осенью до снега.

На парковке перед магазином Torupilli Selver годами существовала проблема с местом в связи с тем, что работники близлежащих фирм или учреждений оставляют свои автомобили перед магазином на целый день, лишая тем самым клиентов магазина места на парковке.

Редактор: Ирина Киреева



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