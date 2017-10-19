Таллинн расторгнет договор с Сыырумаа об обслуживании школ

Таллиннские власти намерены преждевременно расторгнуть соглашения с частными компаниями по обслуживанию и ремонту частных школ. В том числе и с бизнесменом Урмасом Сыырумаа. Сумма компенсации, которая будет выплачена фирмам, скорее всего определится в суде, передает "Актуальная камера".

Как говорит исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, столичные чиновники подсчитали, что городу выгодно заплатить неустойку по контрактам за обслуживание 10 столичных школ частным фирмам и взять учебные заведения на баланс города. Процесс расторжения договоров планируется запустить в ближайшее время.

"Нынешняя экспертиза показывает, что нам выгодно закончить договоры, выкупить школы. Это означает, что наверняка там будет разница цен, о которых говорим мы и о которых говорит Сыырумаа. Наверное, там будет судебное разбирательство, сколько же будут эти школы для нас стоить", - рассказал исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.

Две частные компании, одна из которых принадлежит бизнесмену Урмасу Сыырумаа, имеют 30-летние контракты на обслуживание 10 столичных школ. За 9 лет бизнесмен заработал на этих контрактах 15 млн евро. Сыырумаа говорит, что готов отказаться от соглашения за солидную компенсацию.

"Я вложил туда чуть более 30 млн евро. Там очень сложная схема, как это оценивать. Но я думаю, что это будет около 40 миллионов", - пояснил предприниматель Урмас Сыырумаа.

Аас затруднился сказать, какую сумму готов выплатить город. 10 лет назад при заключении договора об обслуживании учитывался Euribor, который превышал 5%. Сегодня, когда Euribor на нуле, Сыырумаа по соглашению выигрывает круглую сумму.

"Когда мы заключили этот договор, Euribor был 5,5%. Сейчас - ноль. И в принципе, мы выиграем более 1 млн евро только за счет Euribor. А Euribor может быть через два года снова вырастет до 4 или 5%. Никто не знает", - добавил Сыырумаа.

Именно низкий Euribor и выросшая кредитоспособность города стали причиной, по которой столица готова прервать договоренности по обслуживанию школ со стороны двух частных компаний.

"Когда мы это начинали, то хотели как можно быстрее реконструировать все школы. Тогда у нас не было возможностей, потому что у нас не было кредитного лимита. Сейчас ситуация иная, у нас есть возможность взять кредит. Это будет для нас, конечно, во много раз дешевле, чем выплачивать обязательства по договорам", - объяснил Таави Аас.

Сыырумаа готов пересмотреть условия договора и даже построить в каждой из пяти пока подведомственных ему школ спортивный зал за свои деньги.

Во второй компании, которая также обслуживает 5 городских школ, о намерениях города расторгнуть договор пока не слышали, заявил ее представитель корреспонденту "Актуальной камеры".