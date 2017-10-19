Актуальная камера 19.10.2017 (18:00)

В соответствии с программой распределения беженцев, Эстония в течение двух лет должна была принять 550 беженцев. В действительности в нашу страну прибыл 161 беженец, из которых 85 или более половины уже уехали. Вице-канцлер Министерства социальных дел признает, что поселение беженцев в маленьких городах было ошибкой.
Политик Ольга Иванова оценила итоги выборов для Союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", в списках которого она баллотировалась, а также свой собственный результат в 569 голосов на выборах в органы местного самоуправления, как полный провал.
Американский писатель Джордж Сондерс получил Букеровскую премию за дебютный экспериментальный роман "Линкольн в Бардо".
Потенциальная независимость Каталонии