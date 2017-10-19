Актуальная камера 19.10.2017 (18:00)

В соответствии с программой распределения беженцев, Эстония в течение двух лет должна была принять 550 беженцев. В действительности в нашу страну прибыл 161 беженец, из которых 85 или более половины уже уехали. Вице-канцлер Министерства социальных дел признает, что поселение беженцев в маленьких городах было ошибкой.