ФОТО: в строящемся в Таллинне торговом центре с колесом обозрения прошел праздник стропил

Строитель торгового центра T1 Mall of Tallinn в начале Петербургского шоссе в Таллинне компания Merko провела в четверг праздник стропил на данном объекте.

Это значит, что стадия строительства дошла до самой высокой точки. Центр откроется через год – в октябре 2018 года.

Глава компании Pro Kapital Аллан Реммелькоор и член правления Merko Ehitus Eesti Яан Мяэ водрузили венок на крыше здания, где в будущем появится единственное в своем роде в Европе колесо обозрения.

Видеопроект будущего центра:

Суммарный объем инвестиций в сооружение торгово-развлекательного центра Т1 составляет почти 90 млн евро, из которых более 23 млн — это инвестиция собственного капитала и кредит от акционеров.

Брутто-площадь нового торгового центра составит 130 000 кв метров, из них почти 55 000 кв метров будут сданы в аренду. На его площадях разместятся гипермаркет Selver, сеть кинозалов, более 30 кафе и ресторанов, большой развлекательный центр и колесо обозрения диаметром 44 метра.

AS Merko Eesti Ehitus начало сооружение центра в 2015 году.

Торгово-развлекательный центр Т1 станет частью нового центра города Таллинна, где разместятся также Таллиннский общий терминал, узловая станция магистрали Rail Baltica и новая городская площадь Таллинна. Продленная трамвайная линия номер 4 соединит Т1 с районом Ülemiste City и Таллиннским аэропортом.