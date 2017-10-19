В прокат выходит дебютный фильм Прийта Пяэсуке "Конец цепи"

Эстонское кино на широком экране - на этой неделе выходит в прокат дебютный полнометражный фильм режиссера Прийта Пяэсуке "Конец цепи". В центре сюжета - сеть общепита, которая пала в битве с экономическим кризисом и вот-вот закроется. Однако за всем этим кроется настоящая человеческая драма, рассказывает "Актуальная камера".

Действие полнометражной дебютной картины Прийта Пяэсуке "Конец цепи", снятой по пьесе Пааво Пийка, происходит в расположенном на окраине города ресторане быстрого питания "Цепь", который вот-вот закроется.

Главная героиня - молодая девушка-официантка - в свой последний рабочий день сталкивается с очень разными посетителями, наблюдает за их историями со стороны, разделяет их эмоции и переживания.

События фильма разворачиваются на фоне всемирной экономической и душевной депрессии, и поднимается вопрос о том, имеем ли мы право судить людей, оказавшихся в жерновах этого кризиса, и осуждать средства, которые они используют, чтобы из него выбраться.

"Этот фильм, конечно, больше для молодежи. Но в целом, я думаю, он может понравиться людям разных возрастов. Ведь иногда мы все подслушиваем интересные диалоги или бурные ссоры в кафе, трамваях, на улице. А иногда и сами говорим что-то такое интригующее в телефон и подслушивают нас", - пояснил режиссер Прийт Пяэсуке.

Съемки проходили в специально построенном павильоне и примечательно, что декорации для фильма были настолько реалистичны, что время от времени в павильон заходили люди, чтобы купить гамбургер или хот-дог.

"Люди, которые выходили здесь на трамвайной остановке, подходили к окнам и дверям, думали, что открылось новое место и хотели купить гамбургеры", - рассказал художник-постановщик Эуген Тамберг.

Первый показ картины состоялся на кинофестивале в Карловых Варах.

С 20 октября "Конец цепи" можно будет увидеть в кинотеатрах по всей Эстонии.