В Тарту открылась выставка Тани Муравской "Герой"

Персональная выставка эстонского фотохудожника Тани Муравской открылась сегодня в Тартуском Доме искусств. "Герой" - звучит просто, лаконично и в то же время немного настораживающе.

О чем художник хочет сказать своему зрителю?

"Можно задуматься на тему солдат, на тему войск, на тему участия и присутствия военных. Что это вместе дает нам? Как мы будем жить и как мы живем сейчас, потому что очень важно иногда дистанцироваться от важных актуальных тем и получить какой-то ипульс для того, чтобы задуматься, что это и как мы себя ощущаем", - пояснила фотохудожник Таня Муравская.

Фотографии на серых столбах, как - солдаты в строю. Кто эти ребята?

"Мы видим героев нашего и будущего времени. Это, прежде всего, солдаты союзных войск НАТО, британцы, французы, американцы. И молодые люди, дочери нашей Отчизны и молодые орлы - герои нашего и будущего времени", - добавила Муравская.

Так художник предлагает зрителям задуматься на тему героя нашего времени и подумать о своем будущем. Галерист Индрек Григор считает, что освещаемая тема художнику небезразлична.

"Мир а не позволяет Тане оставаться в стороне. Просто международные события настигли ее и вернули в политические темы", - считает галерист Индрек Григор.

По словам Муравской, процесс работы над выставкой занял полтора года.

Выставка открыта до ноября. Вход для посетителей свободный.