Европарламент заблокирует сделку по брекситу, если права граждан не будут защищены

Европарламент (ЕП) заблокирует любую сделку по выходу Великобритании из состава Евросоюза, если права граждан стран ЕС и подданных Соединенного Королевства не будут защищены, заявил глава ЕП Антонио Таяни на пресс-конференции в ходе саммита ЕС в Брюсселе.

"Наш главный приоритет – защита прав граждан, включая британцев в ЕС. Если этого не будет, то Европарламент будет выступать против любого соглашения", – приводит его слова ТАСС.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с соотношением 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. На первой стадии переговоров обсуждаются три главных вопроса: о размере суммы, которую Лондон должен будет заплатить за неисполнение своих обязательств перед ЕС из-за выхода из сообщества; о соблюдении после брексита прав 3,2 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и 1,2 млн подданных Соединенного Королевства, живущих в странах сообщества; о характере пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе со всей остальной Великобританией, и остающейся в европейском сообществе Ирландией.