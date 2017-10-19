Работники Раквереского мясокомбината обратились к госпримирителю

"Во-первых, я хотел бы поговорить с представителем работодателя, отдельно встретиться с работодателем и представителем работников, чтобы узнать позиции каждой из сторон, а затем уже предложил бы сторонам возможности по разрешению конфликта. Как показывает опыт, на это потребуется от полутора до трех месяцев, что не кажется мне непреодолимым", - передает слова госпримирителя Меэлиса Виркебау новостной портал ERR.

"Похоже, что работники поняли, как этот процесс должен идти по закону, что меня радует", - сказал Виркебау, по словам которого, работники новую, юридически законную забастовку не планируют. "Обратились они потому, что не могут сами на этом этапе прийти к соглашению с работодателем".

"По информации в СМИ у меня создалось впечатление, что между сторонами было слишком мало встреч. Я мог бы определенно что-то сказать, если бы знал и позицию работодателя", - добавил Виркебау.

Из 64 работников скотобойни Раквереского мясокомбината 27 организовали забастовку с требованием повышения зарплаты. Три работника из-за забастовки были уволены.

По словам председателя правления HKScan Estonia OÜ Анне Мере, забастовка была незаконной, поскольку, в соответствии с законом, работники должны были уведомить о ней в письменной форме по крайней мере за две недели руководство предприятия, местные органы власти и государственного примирителя.

По данным предприятия, скотобойня работала во вторник и среду не полный рабочий день, и забастовка частично повлияла и на работу других подразделений мясокомбината.

HKScan Estonia — предприятие пищевой промышленности, которое принадлежит концерну HKScan. HKScan - скандинавский производитель мяса, который производит и продает свинину, говядину, баранину и мясо птицы, а также мясные продукты и готовые мясные блюда.