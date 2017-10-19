"Инсайт": можно ли прекратить алкогольный беспредел на дорогах Эстонии?

Ежедневно на дорогах Эстонии полиция задерживает 7500 нетрезвых водителей. Многие из них попадаются в пьяном виде за рулем не в первый раз. Программа "Инсайт" разбиралась, кто эти люди, зачем они так поступают, и возможно ли положить конец алкогольному беспределу на дорогах.

Своей историей с "Инсайтом" поделилась Евгения Кравченко, которую в феврале 2016 года сбил пьяный автомобилист. Инцидент произошел в 9 часов утра – молодая женщина только что отвела своего трехлетнего сына к бабушке. Она шла по тротуару возле дома в Ласнамяэ.

"Чувствую резкий толчок со спины. И понимаю, что я улетаю, – рассказала свою историю Евгения. – Зафиксировали травму селезенки. Потом выяснилось, что в легких тоже была гематома, которая потом ушла. Хорошо, что я успела отвести своего сына, потому что он трехлетним был на тот момент. И я не представляю, чтобы было бы с ним, даже от такой скорости".

Скорость при столкновении не менее 30 км/ч.

Водителя – 30-летнего Вилли – из машины вытащили прохожие. По словам Евгении, он даже не понял, что произошло: "Он смотрит на меня и спрашивает: mis juhtus?"

"По статистике, из сотни водителей один или двое нетрезвые"

Таких как Вилли на эстонских дорогах предостаточно. По словам руководителя патрульной службы Ида-Харьюского полицейского участка Юхана Йевонена, за год полиция задерживает около 7500 водителей, которые управляют транспортным средством под воздействием алкоголя или наркотических средств. По статистике, из сотни водителей один или двое нетрезвые.

"Каждый такой водитель, который в "уголовном" опьянении садится за руль – это потенциальный убийца", – отметил Йевонен.

Рецидивист отделался делом о проступке

Рейды "Дуют все" – основной способ выявления нетрезвых водителей. Однако, как правило, уже спустя несколько минут после начала акции в мобильных приложениях для автомобилистов появляются уведомления об облаве.

Полицейские не видят в этом проблемы. "Если бы человек знал, что когда он поедет после трех выпитых бутылок пива, а его остановят, то как вы думаете, чтобы он сделал? Я думаю, что он просто не поехал бы", – считает Йевонен.

Нетрезвых водителей можно поделить на две категории: те, кому предъявляют уголовное обвинение (содержание алкоголя в крови выше 1,5 мг/г) и те, кто проходит по делу о проступке (содержание алкоголя в крови ниже 1,5 мг/г).

Примерно у 20 водителей из 100 – остаточные проявления алкоголя. Слегка выпивших и пьяных в стельку, то есть тех, у кого в крови содержится более 1,5 промилле – примерно поровну, по сорок человек из ста.

"За содержание алкоголя в крови выше 1,5 промилле предъявляют уголовное обвинение, если алкоголя меньше, то заводят дело о проступке"

По словам психолога в области дорожного движения Гуннара Мейнхарда, нетрезвых водителей можно разделить также на людей, которые садятся пьяными за руль повторно, и тех, кто сделали это в первый раз.

Водитель, который сбил Евгению, был как раз из первой группы. По ее словам, в интернете она нашла информацию о том, что за пять лет до происшествия Вилли сбил на переходе человека. Несмотря на это, он был наказан в административном порядке, поскольку в его крови было обнаружено менее 1,5 промилле алкоголя и нанесенные им повреждения не сочли тяжкими.

"Человек наезжает на тротуаре и ему шьют дело о проступке. Я не считаю, что это правильным", – сказала Евгения.

Реабилитация спасает положение?

"Вопрос не в том, насколько поднимают штрафы или каким образом штрафуют. Людям, которые в пьяном виде сели за руль, надо и помочь", – считает психолог в области дорожного движения Гуннар Мейнхард.

В распоряжении "Инсайта" оказалось видео, на котором пьяный водитель на высокой скорости уходит от погони. Совершает опасные маневры и при этом зачем-то включает поворотники. Преследование заканчивается столкновением.

"Под воздействием алкоголя человек теряет контроль над своим поведением", – прокомментировал полицейский Йевонен.

До недавнего времени Эстония входила в десятку самых пьющих стран Европы. Стоит ли в таком случае удивляться пьяным водителям?

По словам Индрека Мадара, который занимается переобучением нетрезвых водителей, 80% участников государственной программы реабилитации сразу же признают свою ошибку. На программу людей направляют после решения суда.

Сами нетрезвые водители не понимают, как сильно алкоголь сказывается на их способности управлять автомобилем.

В Эстонии программу реабилитации запустили в 2003 году. Практически сразу же число ДТП с участием пьяных водителей и количество погибших сократилось в разы, как и число рецидивистов.

Но можно ли говорить о победе над пьянством за рулем? "При опросах около 60% водителей подтвердили то, что они за последний год сели за руль после того, как употребили алкоголь", – привел Йевонен неутешительный факт.