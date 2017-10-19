В Таллинне впервые выступит известный пианист Денис Кожухин

Известный российский пианист Денис Кожухин впервые даст концерт в Таллинне. В программе произведения Шостаковича и Прокофьева. Аккомпанировать победителю престижного Конкурса имени королевы Елизаветы будет Эстонский национальный симфонический оркестр и дирижер Николай Алексеев, передает "Актуальная камера".

Уже завтра под рукой пианиста запляшут клавиши перед широкой публикой. Своеобразной отправной точкой для карьеры известного не только в России, но и в мире, виртуоза Дениса Кожухина стала победа на Конкурсе имени королевы Елизаветы семь лет назад в Брюсселе.

Для пианиста поездка в Эстонию оказалась особенной, поскольку в детстве он уже был здесь.

"В 1992 году мне было 6 лет. Сейчас стыдно признаться, я пел в хоре у своего папы-дирижера. С тех пор я в Эстонии не был. Причем, я очень много запомнил: мы были в Нарве, я помню замок... Поэтому, когда меня пригласили в Эстонию, я страшно обрадовался!", - рассказал Денис Кожухин.

Автором программы концерта, состоящего из творчества Прокофьева и Шостаковича, стал народный артист России - дирижер заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра Петербургской филармонии Николай Алексеев.

"Прокофьев - один из самых моих любимых композиторов. Я переиграл все его концерты, сонаты... В общем, этот концерт всегда играю с радостью, поэтому собственно никаких споров не возникло. А в общем-то, часто предлагают играть то, что я еще не играл, так наш репертуарный багаж и пополняется, потому что хочешь приехать — учи", - пояснил выбор репертуара для концерта Кожухин.

Выступать на сцене концертного зала "Эстония" волнительно еще и потому, что Денису Кожухину уже не раз довелось работать с любимыми дирижерами - сыновьям Неэме Ярви Кристьяном и Пааво Ярви. С Эстонским национальным симфоническим оркестром понимание появилось с первой секунды.

Перед широкой публикой Денис Кожухин и Эстонский национальный симфонический оркестр выступят 20 октября в концертном зале "Эстония".