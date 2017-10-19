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Подозреваемые в коррупции вице-мэры Тарту Семиларски и Суворов подали в отставку ({{commentsTotal}})

Эстония
Артем Суворов (слева) и Валво Семиларски.
Артем Суворов (слева) и Валво Семиларски. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Вице-мэры Тарту – реформист Валво Семиларски и центрист Артем Суворов, которым на этой неделе были предъявлены подозрения в коррупции, в четверг подали заявление об отставке, пишет тартуское издание газеты Postimees.

Это означает, что с пятницы в городской управе Тарту останется всего четыре руководящих чиновника.

Полиция безопасности (КаПо) в среду утром задержала двух вице-мэров Тарту – реформиста Валво Семиларски и центриста Артема Суворова, подозреваемых в ряде коррупционных преступлений.

Согласно подозрению, Семиларски участвовал в принятии решений, с которыми были связаны его личные финансовые интересы. Согласно подозрению, Суворов неоднократно и в течение продолжительного периода получал взятки в обмен за выделение средств в поддержку ряда организаций. Одно лицо подозревается в даче Суворову взятки.

Возбужденные в отношении Семиларски и Суворова уголовные дела не связаны между собой.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

артем сувороввалво семиларски


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Артем Суворов (слева) и Валво Семиларски.

Подозреваемые в коррупции вице-мэры Тарту Семиларски и Суворов подали в отставку

Вице-мэры Тарту – реформист Валво Семиларски и центрист Артем Суворов, которым на этой неделе были предъявлены подозрения в коррупции, в четверг подали заявление об отставке, пишет тартуское издание газеты Postimees.

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