Актуальная камера 19.10.2017 (20:00)

Эстонское кино на широком экране - на этой неделе выходит в прокат дебютный полнометражный фильм режиссера Прийта Пяэсуке "Конец цепи". В центре сюжета - сеть общепита, которая пала в битве с экономическим кризисом и вот-вот закроется. Однако за всем этим кроется настоящая человеческая драма, рассказывает "Актуальная камера".