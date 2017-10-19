Актуальная камера 19.10.2017 (20:00)

Вице-мэры Тарту – реформист Валво Семиларски и центрист Артем Суворов, которым на этой неделе были предъявлены подозрения в коррупции, в четверг подали заявление об отставке, пишет тартуское издание газеты Postimees.
Политик Ольга Иванова оценила итоги выборов для Союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", в списках которого она баллотировалась, а также свой собственный результат в 569 голосов на выборах в органы местного самоуправления, как полный провал.
Эстонское кино на широком экране - на этой неделе выходит в прокат дебютный полнометражный фильм режиссера Прийта Пяэсуке "Конец цепи". В центре сюжета - сеть общепита, которая пала в битве с экономическим кризисом и вот-вот закроется. Однако за всем этим кроется настоящая человеческая драма, рассказывает "Актуальная камера".
Потенциальная независимость Каталонии