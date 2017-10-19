В пятницу без осадков, +6...+9

В пятницу существенных изменений в погоде не произойдет, передает "Актуальная камера".

Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Местами образуется туман. Подует ветер северных направлений от 1 до 7 м/с. Столбики термометров кое-где опустятся ниже ноля: от -2 до +3, на побережье местами до +7 градусов.

Днем - без изменений. Будет лишь немного облачно, осадков синоптики не обещают . Ветер переменных направлений от 1 до 7 м/с. Температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла.