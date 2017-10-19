Международные эксперты: Таллиннскому порту нужен круизный терминал

В Таллинне на 16-м Европейском туристическом форуме собрались представители различных фирм и организаций, отвечающих за европейский туризм. Эксперты обсудили будущее этой отрасли. Не прошли и мимо Эстонии. В Международной ассоциации круизных линий раскритиковали инфраструктуру в Таллиннском порту. Почему — выясняла "Актуальная камера".

Одна из главных тем обсуждения на европейском туристическом форуме в Таллинне - инфраструктура, ведь именно она определяет насколько легко можно попасть в ту или иную страну. И если Таллиннский аэропорт в целом отвечает всем стандартам и главный его минус - это малое количество прямых рейсов, то в случае с круизным сообщением дела обстоят хуже.

В прошлом году через круизные маршруты Европы прошло 6,5 миллионов туристов, полмиллиона из них побывали в Таллинне. Но, по словам генерального секретаря Международной ассоциации круизных линий, инфраструктура в Таллиннском порту оставляет желать лучшего, поскольку у нас нет даже круизного терминала.

"Это, безусловно, необходимо для круизной индустрии. Мы можем охватывать новые далёкие страны, только если появляется инфраструктура. Так что круизный терминал необходим для нашей индустрии, ведь первые впечатления в круизе турист получает именно в порту. Так что строительство новых зданий инфраструктуры является очень важным для круизной индустрии", - сказал генеральный секретарь Международной ассоциации круизных линий Том Фекке.

В генеральном плане развития Таллиннского порта есть пункт о строительстве круизного терминала в ближайшие годы. А вот железнодорожное сообщение наладится значительно позже. Для начала следует претворить в жизнь проект Rail Baltica, а потом ещё и обновить инфраструктуру железных дорог внутри страны, чтобы поезда могли ездить со скоростью в 160 км в час.

По мнению экономиста Райво Варе, в скором будущем железные дороги будут неотъемлемой частью туризма.

"Мы сегодня говорили о том, чтобы всё это состыковывалось между разными подвидами транспорта, то есть, грубо говоря, когда я выхожу из дома, у меня есть один проездной, с которым я и на самолёте полечу, и потом пересяду в аэропорту на скоростной поезд, а потом ещё на какой-нибудь поезд или метро в каком-нибудь городе, куда я приеду на этом скоростном поезде. И обратно точно так же. Это будущее туристической индустрии", - считает экономический эксперт Райво Варе.

В программу форума не внесли автотуризм, однако вопрос по этой теме прозвучал из зала.

Как итог все эксперты сошлись во мнении, что при популяризации электрических автомобилей, никто и не задумался о развитии инфраструктуры для них.