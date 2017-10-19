Российский эксперт: у Собчак нет шансов стать президентом России

Известная российская телеведущая и персонаж светской хроники Ксения Собчак накануне объявила о своем намерении баллотироваться в президенты. Собчак собирается консолидировать протестный электорат, но вряд ли сможет составить конкуренцию нынешнему главе государства Владимиру Путину, передает "Актуальная камера".

В своем видеообращении Ксения Собчак фактически призвала всех недовольных нынешней властью не столько голосовать за нее, сколько против всех остальных кандидатов.

"Что бы они ни обещали, за что бы они ни выступали - мы выступаем против. Против них, против всех".

При этом шансов на победу у Собчак нет.

"Если Владимир Путин завтра или через месяц объявит о том, что он баллотируется в президенты, вопрос о победителе будет снять просто в ту же секунду. Разговор сегодня ведется о результате, который получит действующий президент и о явке, которая будет при этом продемонстрирована", - считает ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров.

Высокая явка, однако, невозможна, если недовольные граждане проигнорируют выборы. Это весьма вероятно, учитывая, что главный оппозиционный кандидат Алексей Навальный до выборов не допущен из-за непогашенной судимости. Именно против бойкота выборов агитирует Собчак.

"Если вы не пойдете, то как понять, что вам не все равно? Как понять, что вы именно против? Как сделать так, чтобы ваш голос был услышан?", - спрашивает Ксения Собчак.

Ксения Собчак лично знакома с Владимиром Путиным - нынешний российский президент в 90-е годы работал в мэрии Санкт-Петербурга, когда мэром был Анатолий Собчак, отец Ксении. На этом фоне выдвижение Собчак выглядит как хитрая игра Кремля.

"Безусловно, администрации президента выгодно. Она является удобным спарринг-партнером для действующего президента. Другое дело, что говорить здесь о спарринге сложно, потому что имиджевые проблемы Собчак и сам факт того, что она женщина, уже делают ее шансы совершенно призрачными. Россияне не хотят видеть женщину президентом", - добавил Михаил Захаров.

Выборы президента России должны состояться 18 марта следующего года.