rus.err.ee

Правящую коалицию в Нарва-Йыэсуу сформируют избирательный союз "Общий дом" и центристы ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. Автор: "Виру проспект"
Ида-Вирумаа

Правящую коалицию в городе Нарва-Йыэсуу по итогам местных выборов сформируют избирательный союз "Общий дом" и Центристская партия. Избирательный союз "Вместе вперед", также избранный в горсобрание, остался в оппозиции.

"Общий дом" планирует на следующей неделе начать коалиционные переговоры с Центристской партией, показавшей на выборах второй результат, сказал BNS первый номер избирательного союза, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин

"Я уверен, что мы сумеем прийти к соглашению", – отметил Ильин.

Ильин добавил, что, поскольку кандидатом в мэры является он сам, то Центристская партия предложит, скорее всего, кандидатуру председателя городского собрания.

Ильин рассказал, что новой коалиции в городе предстоит большая работа в связи с объединением города Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара.

Новый состав городского собрания Нарва-Йыэсуу соберется на первое заседание в пятницу, на следующей неделе.

В городе Нарва-Йыэсуу в Ида-Вирумаа выборы 15 октября выиграл избирательный союз "Общий дом".

"Общий дом" набрал 1157 голосов (47,6%). Центристская партия набрала 989 голосов (40,6%), а избирательный союз "Вместе вперед" – 273 голоса (11,2%).

Таким образом, "Общий дом" займет в горсобрании восемь мест, Центристская партия – семь, а "Вместе вперед" – два.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

максим ильинобщий дом


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Артем Суворов на празднике Центристской партии после выборов в Тарту.

Подозреваемые в коррупции вице-мэры Тарту Семиларски и Суворов подали в отставку

Вице-мэры Тарту – реформист Валво Семиларски и центрист Артем Суворов, которым на этой неделе были предъявлены подозрения в коррупции, в четверг подали заявление об отставке, пишет тартуское издание газеты Postimees.

ИДА-ВИРУМАА
коалиционные переговоры в разгаре
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Ольга Иванова.

Ольга Иванова об итогах выборов: это был провал с треском

Политик Ольга Иванова оценила итоги выборов для Союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", в списках которого она баллотировалась, а также свой собственный результат в 569 голосов на выборах в органы местного самоуправления, как полный провал.

ЭКОНОМИКА
18.10

Рынок крупных продмагазинов насыщен, будущее — за небольшими магазинами

18.10

Пенсионные фонды LHV купят облигации эстонского банка Coop Pank на 5 млн евро

18.10

Президент Казахстана заявил о готовности развивать транзит с Эстонией

18.10

Контейнерооборот Transiidikeskuse в сентябре вырос на 6%

17.10

Покинувшая Латвию и Литву Prisma хочет удвоить число магазинов в Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кадр из фильма

В прокат выходит дебютный фильм Прийта Пяэсуке "Конец цепи"

Эстонское кино на широком экране - на этой неделе выходит в прокат дебютный полнометражный фильм режиссера Прийта Пяэсуке "Конец цепи". В центре сюжета - сеть общепита, которая пала в битве с экономическим кризисом и вот-вот закроется. Однако за всем этим кроется настоящая человеческая драма, рассказывает "Актуальная камера". 

Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
LIVE 23 октября в 21:30
На титул лучшего футболиста 2017 года претендуют Месси, Роналду и Неймар.

Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:22

Победивших на выборах в Пярну реформистов в коалицию не берут

21:21

Правительство намерено возродить торговый флот

21:20

Комиссия: финансы крупных партий сейчас в порядке

21:09

В прокат выходит дебютный фильм Прийта Пяэсуке "Конец цепи"

20:59

В Тарту открылась выставка Тани Муравской "Герой"

20:53

Выигравшую выборы в Пярну Партию реформ не берут в коалицию Обновлено

20:48

Актуальная камера 19.10.2017 (20:00)

20:34

"Инсайт": можно ли прекратить алкогольный беспредел на дорогах Эстонии?

20:27

Правящую коалицию в Нарва-Йыэсуу сформируют избирательный союз "Общий дом" и центристы

20:15

"Инсайт" раскрыл подробности бизнеса на украинцах-строителях в Эстонии

19:31

Способствовавший передаче взятки Сависаару экс-политик Рейльян заплатит 33 000 евро штрафа Обновлено

19:21

Подозреваемые в коррупции вице-мэры Тарту Семиларски и Суворов подали в отставку

19:00

Работники Раквереского мясокомбината обратились к госпримирителю

18:45

Европарламент заблокирует сделку по брекситу, если права граждан не будут защищены

Полезно знать

Топ читаемости
17:32

ФОТО: в строящемся в Таллинне торговом центре с колесом обозрения прошел праздник стропил

17:04

Игорь Копытин: я не буду извиняться перед русскоязычными избирателями центристов Обновлено

16.10

ФОТО: смотрите, что писали избиратели в бюллетенях

17.10

Синоптик о мраке в Таллинне: Эстонию накрыл дым из Португалии и пыль из Сахары

12:31

В Нарве полиция задержала подозреваемого в скупке голосов мужчину

10:23

Избирком подтвердил законность избрания коррупционера Федора Овсянникова в нарвское горсобрание Обновлено

12:57

Среди вежливых водителей автобусов в Харьюском уезде две женщины

11:02

Изъятая в июле из семьи российских граждан в Таллинне девочка продолжает жить в приюте

18.10

Реформа трудоспособности: женщину с глубокой инвалидностью лишили пенсии

18.10

В Таллинне задержан отбиравший у детей мобильники: полиция ищет его возможных жертв

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
21:22

Победивших на выборах в Пярну реформистов в коалицию не берут

21:21

Правительство намерено возродить торговый флот

21:20

Комиссия: финансы крупных партий сейчас в порядке

12:24

В четверг днем облачно с прояснениями, +7..+11

12:14

К услугам по предупреждению безработицы стали проявлять больший интерес

11:10

В Эстонии пройдет Неделя усыновления

10:23

Избирком подтвердил законность избрания коррупционера Федора Овсянникова в нарвское горсобрание Обновлено

10:08

Фонд KredEx организует для школьников экскурсионные поездки на предприятия Эстонии

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: