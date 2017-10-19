Правящую коалицию в Нарва-Йыэсуу сформируют избирательный союз "Общий дом" и центристы

Правящую коалицию в городе Нарва-Йыэсуу по итогам местных выборов сформируют избирательный союз "Общий дом" и Центристская партия. Избирательный союз "Вместе вперед", также избранный в горсобрание, остался в оппозиции.

"Общий дом" планирует на следующей неделе начать коалиционные переговоры с Центристской партией, показавшей на выборах второй результат, сказал BNS первый номер избирательного союза, мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин

"Я уверен, что мы сумеем прийти к соглашению", – отметил Ильин.

Ильин добавил, что, поскольку кандидатом в мэры является он сам, то Центристская партия предложит, скорее всего, кандидатуру председателя городского собрания.

Ильин рассказал, что новой коалиции в городе предстоит большая работа в связи с объединением города Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара.

Новый состав городского собрания Нарва-Йыэсуу соберется на первое заседание в пятницу, на следующей неделе.

В городе Нарва-Йыэсуу в Ида-Вирумаа выборы 15 октября выиграл избирательный союз "Общий дом".

"Общий дом" набрал 1157 голосов (47,6%). Центристская партия набрала 989 голосов (40,6%), а избирательный союз "Вместе вперед" – 273 голоса (11,2%).

Таким образом, "Общий дом" займет в горсобрании восемь мест, Центристская партия – семь, а "Вместе вперед" – два.