Эрика Кирпу сменила тренера ({{commentsTotal}})
Ставшая в 2014 году лучшей спортсменкой Эстонии шпажистка Эрика Кирпу перед новым сезоном сменила тренера. Новым наставником стал итальянец Анджело Маццони. Тему продолжит Сергей Михайлов.
Ставшая в 2014 году лучшей спортсменкой Эстонии шпажистка Эрика Кирпу перед новым сезоном сменила тренера. Новым наставником стал итальянец Анджело Маццони. Тему продолжит Сергей Михайлов.
Виллу Рейльян (64) - один из ключевых фигурантов процесса по обвинению в коррупции бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара - избежал тюремного заключения, но будет вынужден выплатить государству в качестве наказания 33 000 евро. Согласно обвинению, Рейльян был посредником при передаче взятки Сависаару от предпринимателя Велло Кунмана.
Политик Ольга Иванова оценила итоги выборов для Союза Эдгара Сависаара и "Делового Таллинна", в списках которого она баллотировалась, а также свой собственный результат в 569 голосов на выборах в органы местного самоуправления, как полный провал.
Известный российский пианист Денис Кожухин впервые даст концерт в Таллинне. В программе произведения Шостаковича и Прокофьева. Аккомпанировать победителю престижного Конкурса имени королевы Елизаветы будет Эстонский национальный симфонический оркестр и дирижер Николай Алексеев, передает "Актуальная камера".
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