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ФОТО: вместо бывшего Norde Centrum в Таллинне открыли торговый центр Nautica ({{commentsTotal}})

Экономика
Центр Nautica
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Фото: Центр Nautica Автор: Сийм Лыви/ERR
Экономика

В ходе длившихся в течение года работ по перестройке торгового центра Norde Centrum, его площадь увеличилась в два раза, и в четверг, 19 октября, двери распахнул новый центр – Nautica с 60 магазинами. Стоимость работ составила 11 млн евро.

Центр Nautica находится в Таллинне около Адмиралтейского бассейна и занимает площадь в 18 500 квадратных метров.

"В начале проекта нашей целью было расширить старое здание и увеличить количество магазинов", – сказал член правления фирмы-владельца торгового центра Capfield Рубен Горнишеф.

Центр спроектировали дизайнеты архитектурного бюро 3D Reid.

Редактор: Ирина Киреева

nauticanorde centrum


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