ФОТО: вместо бывшего Norde Centrum в Таллинне открыли торговый центр Nautica ({{commentsTotal}})
В ходе длившихся в течение года работ по перестройке торгового центра Norde Centrum, его площадь увеличилась в два раза, и в четверг, 19 октября, двери распахнул новый центр – Nautica с 60 магазинами. Стоимость работ составила 11 млн евро.
Центр Nautica находится в Таллинне около Адмиралтейского бассейна и занимает площадь в 18 500 квадратных метров.
"В начале проекта нашей целью было расширить старое здание и увеличить количество магазинов", – сказал член правления фирмы-владельца торгового центра Capfield Рубен Горнишеф.
Центр спроектировали дизайнеты архитектурного бюро 3D Reid.
Редактор: Ирина Киреева