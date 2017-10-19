Поправки в Закон о частной школе прошли первое чтение

В Эстонии за последние семь лет выросло количество частных школ и обучающихся в них детей. Если в 2010 году их было 31, то на сегодня уже 54, а численность учащихся увеличилась с 4300 до 7800. Такие данные привела сегодня министр образования Майлис Репс, представляя в Рийгикогу предложенный правительством проект поправок к Закону о частной школе. Согласно поправкам, владельцы частных школ смогут получать субсидии на покрытие расходов в размере 100% от среднего показателя расходов муниципальных школ, находящихся в том же регионе. Тему продолжит Игорь Журьяри.