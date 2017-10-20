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Водителям нужно быть готовым к утренним заморозкам ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Scanpix/Postimees
Эстония

Согласно прогнозам синоптиков, в эти дни в Эстонии уже возможны ночные заморозки в связи с чем водители должны быть готовы к тому, что дороги по ночам и в утренние часы могут быть скользкими.

Об этом предупреждает Департамент шоссейных дорог, отмечая, что в данный момент все ответственные за состояние эстонских дорог фирмы готовы к зимнему сезону, но несмотря на это, дороги могут стать скользкими внезапно, передает в пятницу, 20 октября, служба новостей "Радио 4".

Для водителей очень важно выбирать подходящую скорость. Кроме того, водителям напоминают, чтобы они перед зимой провели осмотр своего автомобиля. С одной стороны, в скором времени будут необходимы зимние шины, а с другой - надо проверить техническое состояние транспортного средства.

Напомним, что использовать зимние шины в Эстонии разрешено с 15 октября. По словам эксперта по безопасности дорожного движения Департамента шоссейных дорог Виллу Ване, отдельного распоряжения о смене покрышек никто не дает, так как каждый автовладелец принимает решение сам, исходя из погодных условий.

Редактор: Андрей Крашевский



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