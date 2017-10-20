По словам министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, Финляндия не чувствует угрозы со стороны России, и ничего не боится, не исключая при этом принципиальную возможность вступления в НАТО.

Об этом Сойни заявил в опубликованном в пятницу, 20 октября, интервью российскому изданию "Коммерсант".

При этом министр отметил, что Хельсинки не хочет в принципе исключать возможность вступления в НАТО.

"Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным", - пояснил он, добавив, что ни в Хельсинки, ни в Стокгольме такая возможность сейчас не обсуждается.

Сойни также отметил отсутствие проблем в двусторонних отношениях с Россией.

"Финляндия - часть Евросоюза, и мы все знаем, в какой реальности живем. Но на двустороннем уровне между нашими двумя странами хорошие отношения, и проблем действительно нет. Зато есть положительные сигналы в развитии товарооборота, растет число туристов", - сказал министр.