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Прокуратура передумала обжаловать оправдательный приговор писателю Кауру Кендеру ({{commentsTotal}})

Культура
Кендер в суде
Кендер в суде Автор: СИйм Лыви/ERR
Культура

Оправдательный приговор писателю Кауру Кендеру в вступит в силу в ноябре, поскольку прокуратура не намерена обжаловать решение суда второй инстанции в Государственном суде.

Об этом ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Тави Перн сообщил изданию Eesti Päevaleht в комментарии, опубликованном в пятницу, 20 октября.

По его словам, прокуратура удовлетворена тем, что окружной суд согласился со многими позициями следствия, хотя и оставил без изменений оправдательный приговор писателю, вынесенный уездным судом.

Ранее прокуратура заявляла о намерении оспорить решение окружного суда в Госсуде.

Напомним, в мае Харьюский уездный суд эстонского литератора оправдал. Суд первой инстанции пришел тогда к выводу, что вина Кендера не доказана, и в случае вступления оправдательного приговора в силу государство должно компенсировать писателю расходы на защиту в размере 20 000 евро, а также 35 000 евро, потраченные на экспертные оценки.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.

Редактор: Андрей Крашевский

каур кендер


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