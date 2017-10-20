ЕС не будет вмешиваться в конфликт между Испанией и Каталонией

По словам главы Европейского совета Дональда Туска, Брюссель не намерен в какой-либо форме участвовать в урегулировании политического кризиса в Каталонии.

Об этом Туск заявил на проходящем в Брюсселе саммите Европейского союза, сообщили в пятницу, 20 октября, утренние новости на телеканале ETV+.

По его словам, никакого пространства для посредничества, инициатив или международных действий со стороны институтов ЕС и стран-членов в урегулировании конфликта между Мадридом и Барселоной нет.

Он также отметил, что вопрос политического кризиса в Испании не был включен в повестку саммита ЕС, и серьезных дискуссий по этому поводу не ожидается.

Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признают испанские власти. 90% участников референдума проголосовали за отделение автономного региона от Испании.

Испанские власти накануне заявили, что в субботу они начнут процедуру приостановки самоуправления Каталонии и введения прямого правления из Мадрида, после того как лидер региона Карлес Пучдемон пригрозил провести через местный парламент вопрос о независимости.