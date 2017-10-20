Мост Мустакиви в Таллинне в пятницу полностью закроется для движения ({{commentsTotal}})
Из-за ремонтных работ мост Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ в пятницу с 13:00 будет полностью закрыт для движения транспорта.
Об этом в пятницу, 20 октября, сообщили утренние новости на телеканале ETV+.
Напомним, что движение по мосту на этой неделе было перекрыто частично, сегодня же мост перекроют полностью.
Возобновить движение по мосту власти Таллинна обещают 22 октября с 22:00. К этому времени должна быть завершена установка деформационных стыков.
До тех пор водителям предлагают изменить маршрут и использовать соседние мосты Раадику и Варраку. В объезд пойдут и городские автобусы, но остановки общественного транспорта при этом не изменятся.
Редактор: Андрей Крашевский