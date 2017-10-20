Из-за ремонтных работ мост Мустакиви в столичном районе Ласнамяэ в пятницу с 13:00 будет полностью закрыт для движения транспорта.

Об этом в пятницу, 20 октября, сообщили утренние новости на телеканале ETV+.

Напомним, что движение по мосту на этой неделе было перекрыто частично, сегодня же мост перекроют полностью.

Возобновить движение по мосту власти Таллинна обещают 22 октября с 22:00. К этому времени должна быть завершена установка деформационных стыков.

До тех пор водителям предлагают изменить маршрут и использовать соседние мосты Раадику и Варраку. В объезд пойдут и городские автобусы, но остановки общественного транспорта при этом не изменятся.