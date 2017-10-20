Опрос: деятельность Керсти Кальюлайд на посту президента одобряют более 70% жителей Эстонии

Более 70% жителей Эстонии оценивают деятельность Керсти Кальюлайд на посту президента как "хорошую" или "очень хорошую".

Такие данные приводятся в октябрьском опросе социологической фирмы Kantar Emor по заказу издания Postimees и новостного агентства BNS, результаты которого были опубликованы в пятницу, 20 октября.

72,5% респондентов дают "хорошую" или "очень хорошую" оценку первому году деятельности Кальюлайд на посту президента, пишет Postimees.

При этом 27,5% оценили ее деятельность как "плохую" или "очень плохую".

Наибольшей поддержкой Кальюлайд пользуется среди эстонцев и молодежи, а наименьшей - среди сторонников Консервативной народной партии (EKRE), больше половины которых оценили ее деятельность как "плохую" или "очень плохую".

Руководитель исследования Kantar Emor Айвар Воог отметил, что в первый год работы Леннарта Мери президентом Эстонии в 1992 году его поддержка составляла 32%, а к маю 1995 года она выросла до уровня, соответствующего рейтингу нынешнего главы государства.

В проведенном в октябре опросе участвовали около 1200 жителей Эстонии в возрасте 15-74 лет.