В пятницу стартует международный турнир по фехтованию "Таллиннский меч" ({{commentsTotal}})
Традиционный международный турнир по фехтованию "Таллиннский меч" начнется в пятницу в эстонской столице.
Об этом в пятницу, 20 октября, сообщили утренние новости на телеканале ETV+.
Перед первым в сезоне этапом Кубка мира в составе команды сборной Эстонии произошла вынужденная замена: вместо травмированной Ирины Эмбрих к турниру готовилась Катрина Лехис. За эстонскую команду также выступят Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Кристина Кууск.
Командные соревнования пройдут в воскресенье, а в субботу состоится индивидуальный турнир шпажисток. Напрямую в основную сетку соревнований попали Беляева и Кууск, а остальным эстонским девушкам предстоит пройти квалификацию, которая начнется в пятницу в спортхолле "Калев".
Редактор: Андрей Крашевский