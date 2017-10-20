В пятницу стартует международный турнир по фехтованию "Таллиннский меч"

Традиционный международный турнир по фехтованию "Таллиннский меч" начнется в пятницу в эстонской столице.

Об этом в пятницу, 20 октября, сообщили утренние новости на телеканале ETV+.

Перед первым в сезоне этапом Кубка мира в составе команды сборной Эстонии произошла вынужденная замена: вместо травмированной Ирины Эмбрих к турниру готовилась Катрина Лехис. За эстонскую команду также выступят Юлия Беляева, Эрика Кирпу и Кристина Кууск.

Командные соревнования пройдут в воскресенье, а в субботу состоится индивидуальный турнир шпажисток. Напрямую в основную сетку соревнований попали Беляева и Кууск, а остальным эстонским девушкам предстоит пройти квалификацию, которая начнется в пятницу в спортхолле "Калев".