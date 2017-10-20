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Трудоустройство Алара Няэме и Аллана Кийля в Сылеском спорткомплексе будет пересмотрено ({{commentsTotal}})

Эстония
Сылеский спортивный центр.
Сылеский спортивный центр. Автор: Рене Сууркаэв, ERR
Эстония

Таллиннская мэрия намерена пересмотреть решение, в результате которого на работу в штат принадлежащего городу нового спортивного комплекса в Сыле были приняты получившие скандальную известность Алар Няэме и Аллан Кийль, первый из которых был признан виновным в присвоении городских средств, а второй - обвиняется в получении взятки.

Об этом в интервью газете Postimees заявил исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас, сообщила в пятницу, 20 октября, служба новостей "Радио 4".

Как стало известно на этой неделе, признанный виновным в присвоении городских средств центрист Алар Няэме и обвиняемый в получении взятки бывший руководитель Таллиннского порта Аллан Кийль устроились на работу в новый городской спорткомплекс.

Няэме стал стал директором по развитию спорткомплекса, а Кийль - ответственным за арены. Оппозиция в таллиннском горсобрании уже выступила с резкой критикой такого решения.

Редактор: Андрей Крашевский



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