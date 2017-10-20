Минобраз предлагает увеличить финансирование профобразования на 10 млн евро

Министерство образования и науки направило на согласование законопроект о введении с 2018 года новой модели финансирования профессионального обучения, которая будут гарантировать учебным заведениям базовый уровень финансирования, а также премировать их за хорошие результаты работы.

Предложенный подход существенно отличается от нынешней модели финансирования, когда количество выделяемых учебному заведению средств привязано только к числу учебных мест по госзаказу, сообщила в пятницу, 20 октября, пресс-служба министерства.

При действующей модели учебные заведения постоянно сталкиваются с риском уменьшения финансирования в случае снижения числа учащихся. В ней также не учтены в достаточной степени работа опорных специалистов, наличие молодых людей, нуждающихся в индивидуальном подходе и отсутствует система мотивации училищ показывать лучшие результаты.

Финансовые гарантии и мотивация улучшать результаты

Предлагаемая модель финансирования состоит из двух компонентов: базовое и основанное на результатах.

Базовое финансирование фиксируется на три года, обеспечивая училищам стабильный бюджет для планировании хозяйственных расходов и расходов на персонал. Размер такого финансирования будет зависеть от числа учащихся, преподаваемых дисциплин, размера зарплаты преподавателей, специфики профессий, наличия учащихся с особыми потребностями, необходимости в опорных специалистах, а также от зданий и помещений, в которых располагается учебное заведение.

Финансирование, основанное на результатах, призвано мотивировать училища улучшать свои результаты. Оно будет зависеть, в частности, от таких показателей, как доля учащихся, завершивших обучение в номинальный срок, решивших продолжить обучение или занятых на рынке труда, сдавших профессиональный экзамен и принявших участие в обучении на рабочем месте.

Финансирование вырастет на 10 млн евро

При переходе на новую модель уровень финансирования не понизится ни для одного училища, а общий объем средств составит 66 млн евро в год, что на 3,25 миллиона больше, чем в этом году. Большая часть дополнительных средств предназначена для обеспечения работы опорных специалистов.

Размер финансирования, основанного на результатах, составит 9% от бюджетной части финансирования деятельности профессиональных училищ. Таким образом, внедрение новой модели предполагает использование дополнительных средств в размере 9,85 миллиона евро.

В 2018 году планируется в качестве первого этапа применить модель базового финансирования и в случае выделения дополнительных средств из бюджета постепенно ввести и компонент финансирования на основе результатов.

По словам министра образования и науки Майлис Репс, базовое финансирование обеспечит финансовую стабильность, а финансирование на основе результатов позволит внедрять современные образовательные нововведения, обеспечить лучшее взаимодействие с предпринимателями и работу учебных заведений над общими проектами.