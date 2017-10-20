Тереза Мэй: граждане ЕС смогут остаться в Британии после брексита

Законно проживающие в настоящее время в Великобритании граждане стран-членов Европейского союза смогут остаться в стране после выхода Великобритании из состава сообщества.

Об этом британский премьер-министр Тереза Мэй заявила в четверг, 19 октября, в открытом письме к гражданам ЕС.

"Я заявляю прямо: граждане ЕС, законно проживающие на территории Великобритании, смогут остаться в нашей стране после ее выхода из Евросоюза", - подчеркнула Мэй.

По ее словам, в ближайшие недели Лондон и Брюссель будут работать над подготовкой соглашения, которое устроит как живущих в Великобритании, так и жителей стран ЕС. Мэй добавила, что она рассчитывает на скорое завершение переговоров с Евросоюзом по данному вопросу. "Нам осталось определиться лишь по нескольким важным пунктам. Это и должно произойти на данном этапе переговоров. Мы находимся на расстоянии вытянутой руки от достижения соглашения", - сказала британский премьер.

Она добавила, что в стране разрабатывается процесс электронной подачи заявки на получение статуса поселенца в Великобритании, стоимость которой не превысит стоимость оформления паспорта гражданина Великобритании.

"Применяемые критерии будут простыми, прозрачными и строго соответствующими принципам Соглашения о выходе. Подающим заявку лицам не придется отчитываться за каждую поездку за пределы Великобритании и обратно, а также им больше не придется предъявлять полис комплексного медицинского страхования, как они делают это сейчас согласно правилам ЕС. Также важно то, что для граждан ЕС, получивших вид на жительство по старым правилам, будет организован простой процесс замены их текущего статуса на статус поселенца Великобритании", - пояснила Мэй.

Накануне глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни заявил, что ЕП заблокирует любую сделку по выходу Великобритании из состава Евросоюза, если права граждан стран ЕС и подданных Соединенного Королевства не будут защищены.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям брексита начались 19 июня в бельгийской столице спустя почти год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с соотношением 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции.

На первой стадии переговоров обсуждаются три главных вопроса: о размере суммы, которую Лондон должен будет заплатить за неисполнение своих обязательств перед ЕС из-за выхода из сообщества; о соблюдении после брексита прав 3,2 млн граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и 1,2 млн подданных Соединенного Королевства, живущих в странах сообщества; о характере пограничного режима между Северной Ирландией, которая выходит из ЕС вместе со всей остальной Великобританией, и остающейся в европейском сообществе Ирландией.