Госсуд признал законным принудительное слияние шести волостей

Государственный суд в пятницу, 20 октября, отклонил ходатайство шести волостей о признании их принудительного слияния противоречащим конституции.

Волости просили суд оценить соответствие конституции Эстонии постановлений правительства, которыми были изменены их административно-территориальная организация, границы, названия, уездная принадлежность и перечень административных единиц Эстонии.

Волость Микитамяэ в южной Эстонии оспаривала свое принудительное слияние с волостями Меремяэ, Вярска и населенными сету районами волости Миссо в единую волость Сетомаа.

Волости Падизе и Вазалемма оспаривали принудительное слияние с волостью Кейла и городами Палдиски и Кейла в единую Ляэне-Харьюскую волость в составе Харьюского уезда.

Волости Эммасте и Пюхалепа оспаривали принудительное слияние с волостями Хийу и Кяйна в волость Хийумаа в составе Хийуского уезда.

Волость Тыстамаа оспаривала свое включение в состав города Пярну вместе с волостями Аудру и Пайкузе в составе Пярнуского уезда.

По мнению обратившихся в Госсуд волостей, правительство не учло в своих постановлениях положения законов, которые уточняют конституционные гарантии, а также подвергло волости неравному обращению.

Волости утверждали, что принудительное слияние серьезно нарушает право волостей на самостоятельную организацию, т.к. прекращает их правосубъектность и не учитывает в должной мере мнение волостных собраний и жителей.

Комиссия конституционного надзора Государственного суда пришла к выводу, что правительство в данном случае выполнило требования закона, а соответствующие постановления не противоречат конституции, в связи с чем волостям было отказано в удовлетворении ходатайства.

Закон об административной реформе, предусматривающий укрупнение местных самоуправлений, был принят Рийгикогу 7 июня прошлого года и вступил в силу спустя месяц после принятия. В результате реформы число самоуправлений в Эстонии сократится с 213 до 79, включая 15 городов и 64 волости.