Вопрос русской школы может повлиять на расклад политических сил после местных выборов в Нарве

Показавший второй результат в городе депутат парламентской фракции центристов Михаил Стальнухин по-прежнему настаивает на сохранении обучения на русском языке в гимназических классах. Стальнухин заявил, что не войдет во фракцию центристов в горсобрании, если в вопросе нарвских гимназий не будет взят другой курс. Об этом сегодня сообщила газета Põhjarannik. Тему продолжит Владимир Ойжинский.