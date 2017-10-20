Центристская партия хочет единовластия в Нарве, но сама внутренне раскалывается: с одной стороны Михаил Стальнухин, который стоит на сохранении городских гимназий и обучения на русском языке, с другой стороны – его однопартийцы.

Центристская партия, которая одержала убедительную победу на выборах в органы местного самоуправления в Нарве, не планирует делить власть в городе, передали радионовости ERR. Центристы получили в горсобрании Нарвы 23 места, а избирательный союз "Наша Нарва" – 8 мест.

Между тем победа на выборах центристов не сплотила, скорее, вызвала раскол. Михаил Стальнухин, который был первым номером в избирательном списке Центристской партии, настаивает на сохранении городских гимназий и возможности обучения на русском языке в гимназических классах.

Стальнухин заявил в интервью газете Põhjarannik, что не войдет во фракцию центристов в горсобрании, если в вопросе нарвских гимназий не будет взят другой курс.

"Я не отступлю. Для нас это единственная возможность, по крайней мере для 2/3 детей, получить гимназическое образование", – сказал Стальнухин.

На вопрос, в одиночку ли он отстаивает эту тему, Стальнухин ответил, что пока не знает мнение своих соратников по партии.

"Под чутким руководством главы местного округа центристов Яны Тоом нарвские центристы отказываются от всех городских гимназий и собираются с 2021 года оставить только одну государственную гимназию. Найдутся ли люди, которые меня поддерживают, я в данный момент не знаю", – сказал он в интервью службе новостей "Радио 4".

Заместитель председателя Нарвского отделения центристов Андрус Тамм сказал, что знает о происходящем ровно столько, сколько было написано в газете. Он отметил, что в Нарве действует договоренность с Министерством образования и науки о строительстве госгимназии.

"Стальнухин высказал свое мнение. Предвыборная программа предусматривала строительство госгимназии, и сейчас при создании фракции мы исходим из программных пунктов", – сказал Тамм.

"Насколько мне известно, сейчас из 23 центристов, которые прошли в горсобрание Нарвы, за исключением Михаила Стальнухина, никто не планирует последовать его примеру", – добавил он.

Если правительство согласно сделать исключение для какой-то гимназии, то тогда, по словам Тамма, возможность обучения на русском языке сохранится.

Сожаление по поводу раскола в стане центристов выразила набравшая наибольшее число голосов в городе Катри Райк из избирательного союза "Наша Нарва".

"К сожалению, разыгрывается и русская карта с тем, чтобы повсюду были русские гимназии, что не позволяет сделать наше законодательство. При этом 80% учащихся в ходе проведенного минувшей весной опроса заявили, что выступают за сохранение ныне действующей пропорции – 40/60, так как они думают о будущем и хотят продолжить учебу", – сказала ректор Академии МВД.