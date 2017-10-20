Эстония подпишет договор с Южной Кореей о выдаче дигитальных свидетельств об э-резидентстве ({{commentsTotal}})
Министр внутренних дел Андрес Анвельт и генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер в пятницу подпишут с партнерами из Южной Кореи договор, открывающий возможность выдавать в Сеуле дигитальные свидетельства об электронном резидентстве.
Цель впервые запускаемого пилотного проекта - сделать электронное резидентство более доступным и увеличить численность э-резидентов, сообщило в пятницу, 20 октября, МВД Эстонии.
Сторонами подписания договора являются предприятие, управляющее эстонским визовым центром в Южной Корее, МВД и Департамент полиции и погранохраны Эстонии.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: BNS