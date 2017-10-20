Чаще обычного жители Эстонии стали обращаться в Департамент защиты прав потребителей в связи с заказами, сделанными в интернет-магазине ARB Trade OÜ (palmtek.ee). Проблема заключалась в том, что покупки не доставлялись в срок, а в случае отказа от товара, возврат суммы покупки задерживался.

"За последние дни в Департамент защиты прав потребителей поступило довольно много жалоб на интернет-магазин palmtek.ee, который продает спортивные часы, дроны и различные спортивные товары. Проблема заключалась в том, что купленная вещь не доставлялась в обещанный срок", - отметила начальник отдела потребительской политики и связей с общественностью Ханна Турецки-Тоомик.

Кроме того, поступали жалобы в связи с задержкой возврата суммы покупки в случае, если покупатель решал вернуть товар.

Представительница департамента напомнила, что при покупке в интернет-магазине нужно следить за отзывами — что пишут об этом магазине, какова обратная связь.

"Также стоит проверить черный список департамента или список Комиссии по потребительским спорам, где перечислены предприятия, не выполняющие предписания комиссии", - посоветовала Турецки-Тоомик и добавила, что нужно обязательно посмотреть, какие существуют возможности оплаты — кредитная карта или Paypal дают возможность получить деньги назад, если товар или услуга вдруг окажутся недоступны.