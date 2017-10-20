SEB и Лоттемаа запускают большой конкурс изобретателей ({{commentsTotal}})
Банк SEB и Тематический парк Лоттемаа подписали долгосрочный договор о сотрудничестве, благодаря которому будет создан большой конкурс для молодых изобретателей. Сам конкурс начнется 16 ноября 2017 года и его проведение поддерживает так же Научная агентура Эстонии.
Конкурс задуман для того, чтобы популяризировать среди молодежи Эстонии идеи инноваций и предпринимательства. Подробнее об этом рассказывает руководитель коммуникации дивизиона маркетинга и коммуникаций SEB Pank Юлия Пийльманн.