rus.err.ee

ВИДЕО: многотысячные стаи казарок наводнили поля вокруг Таллинна ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Началась осенняя миграция птиц, и тысячи казарок беспрепятственно кормятся на полях в Эстонии, в том числе и вблизи Таллиннской окружной дороги, сообщила "Актуальная камера".

Редактор: Андрей Крашевский

казарка


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Председатель Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Эстонии Юри Ратас и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

Ратас: лидеры ЕС намерены активно продвигать тему дигитализации

Лидеры государств и правительств стран ЕС обсудили в четверг в Брюсселе цели, поставленные на Таллиннском цифровом саммите, и подтвердили намерение решительно двигаться вперед в вопросах дигитализации Европы.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
В III квартале центристы и реформисты больше всех потратили на саморекламу.

ГРАФИКИ: центристы и реформисты потратили на выборы по полмиллиона

Занявшие на выборах в местные самоуправления первое и второе место Центристская партия и Партия реформ в совокупности потратили на избирательную кампанию около миллиона евро, что в разы превышает расходы их конкурентов. Примерно половина рекламных средств была потрачена на наружную рекламу.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Артур Тооман и Игорь Копытин.

Игорь Копытин: я не буду извиняться перед русскоязычными избирателями центристов

Историк, педагог и публицист Игорь Копытин в видеоинтервью порталу rus.err.ee пояснил свое недавнее нашумевшее оскорбительное высказывание о русскоязычных избирателях центристов, заявив, однако, что не отказывается от своих слов в адрес русскоязычной общины, хотя сам является ее частью.

ЭКОНОМИКА
19.10

Владелец UVIC Александр Мусаров объявил себя банкротом

19.10

В Таллинне открывается европейский туристический форум

18.10

Тартуский аэропорт теряет пассажиров из-за неудобного расписания

18.10

Рынок крупных продмагазинов насыщен, будущее — за небольшими магазинами

18.10

Пенсионные фонды LHV купят облигации эстонского банка Coop Pank на 5 млн евро

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
День рождения ETV+
LIVE 23 октября в 21:30
На титул лучшего футболиста 2017 года претендуют Месси, Роналду и Неймар.

Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
13:37

Ратас: лидеры ЕС намерены активно продвигать тему дигитализации

13:24

ВИДЕО: многотысячные стаи казарок наводнили поля вокруг Таллинна

12:57

Карта: куда в Эстонии поселили беженцев, и сколько из них покинули страну?

12:29

Рост зарплат работников здравоохранения замедлился

12:29

SEB и Лоттемаа запускают большой конкурс изобретателей

12:27

Департамент предостерегает от покупок в интернет-магазине ARB Trade OÜ

12:27

Для русскоязычных дошкольников выпустили новый комплект обучающих материалов на эстонском языке

12:19

Эстония подпишет договор с Южной Кореей о выдаче дигитальных свидетельств об э-резидентстве

12:16

Вопрос русской школы может повлиять на расклад политических сил после местных выборов в Нарве

11:58

Подозреваемые в коррупции вице-мэры Тарту отпущены на свободу

11:33

Госсуд признал законным принудительное слияние шести волостей

11:33

Проект 23-летнего уроженца Эстонии выиграл престижный стартап-баттл в Сингапуре

11:26

Второй погранпереход в Нарве заработает с 1 ноября

10:51

Тереза Мэй: граждане ЕС смогут остаться в Британии после брексита

Полезно знать

Топ читаемости
19.10

ФОТО: в строящемся в Таллинне торговом центре с колесом обозрения прошел праздник стропил

19.10

Игорь Копытин: я не буду извиняться перед русскоязычными избирателями центристов Обновлено

19.10

В Нарве полиция задержала подозреваемого в скупке голосов мужчину

19.10

"Инсайт" раскрыл подробности бизнеса на украинцах-строителях в Эстонии

19.10

Изъятая в июле из семьи российских граждан в Таллинне девочка продолжает жить в приюте

19.10

Таллинн расторгнет договор с Сыырумаа об обслуживании школ

19.10

Избирком подтвердил законность избрания коррупционера Федора Овсянникова в нарвское горсобрание Обновлено

19.10

Среди вежливых водителей автобусов в Харьюском уезде две женщины

09:35

ДТП в ида-вируском поселке Удриа: водитель заснул - два человека в больнице

19.10

Владелец UVIC Александр Мусаров объявил себя банкротом

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:29

Рост зарплат работников здравоохранения замедлился

12:29

SEB и Лоттемаа запускают большой конкурс изобретателей

12:27

Департамент предостерегает от покупок в интернет-магазине ARB Trade OÜ

12:27

Для русскоязычных дошкольников выпустили новый комплект обучающих материалов на эстонском языке

12:16

Вопрос русской школы может повлиять на расклад политических сил после местных выборов в Нарве

19.10

Поправки в Закон о частной школе прошли первое чтение

19.10

В волости Йыхви идет формирование стабильной коалиции

19.10

Молодежь на выборах активности не проявила

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: