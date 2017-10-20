ВИДЕО: многотысячные стаи казарок наводнили поля вокруг Таллинна

Лидеры государств и правительств стран ЕС обсудили в четверг в Брюсселе цели, поставленные на Таллиннском цифровом саммите, и подтвердили намерение решительно двигаться вперед в вопросах дигитализации Европы.
Занявшие на выборах в местные самоуправления первое и второе место Центристская партия и Партия реформ в совокупности потратили на избирательную кампанию около миллиона евро, что в разы превышает расходы их конкурентов. Примерно половина рекламных средств была потрачена на наружную рекламу.
Историк, педагог и публицист Игорь Копытин в видеоинтервью порталу rus.err.ee пояснил свое недавнее нашумевшее оскорбительное высказывание о русскоязычных избирателях центристов, заявив, однако, что не отказывается от своих слов в адрес русскоязычной общины, хотя сам является ее частью.
Оправдательный приговор писателю Кауру Кендеру в вступит в силу в ноябре, поскольку прокуратура не намерена обжаловать решение суда второй инстанции в Государственном суде.
Потенциальная независимость Каталонии