Ратас: лидеры ЕС намерены активно продвигать тему дигитализации

Лидеры государств и правительств стран ЕС обсудили в четверг в Брюсселе цели, поставленные на Таллиннском цифровом саммите, и подтвердили намерение решительно двигаться вперед в вопросах дигитализации Европы.

Об этом в пятницу, 20 октября, сообщила пресс-служба правительства.

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, Эстония как председатель ЕС хочет достичь соглашения с Советом ЕС и Европейским парламентом, по крайней мере, в отношении трех важных правовых актов: в области геоблокировки, аудиовизуальных медиа и международной доставки посылок.

"К лету будущего года нам необходимо договориться по вопросу свободного движения данных, постараемся продвинуться и в других важных вопросах цифрового рынка, например, в том, что касается авторских прав. 24 октября на внеочередном совещании министры ЕС, ответственные за цифровую сферу, обсудят, как дальше работать с итогами саммита. Основное внимание при этом будет сфокусировано на вопросе кибербезопасности", - отметил Ратас.

Премьер-министр также сообщил о готовности начать переговоры с Европейским парламентом по вопросу развития распределительных сетей 5G, которые, среди прочего, позволяют перейти к использованию беспилотного транспорта.

Ратас назвал содержательной дискуссию по вопросу цифрового налогообложения, в ходе которой лидеры государств и правительств согласились с тем, что устаревшие правила налогообложения требуют обновления по всему миру, а не только в Европейском союзе.

Миграционный кризис

Большое внимание на заседании Европейского совета было уделено теме миграции. "Как председатель мы прилагаем усилия к тому, чтобы найти решения для всех вопросов, связанных с миграцией, при этом важно, чтобы Европейский союз оставался солидарным. Бремя иммиграции является ключевым вопросом не для отдельных стран, а для всего Европейского союза. Эстония уже внесла 1,45 миллиона евро в Европейско-африканский трастовый фонд для решения миграционных проблем. Сегодня многие члены ЕС выразили готовность предоставить дополнительное финансирование", - сказал премьер-министр.

По его словам, работа со странами-источниками эмиграции и странами, через которые поток мигрантов транзитом идет в ЕС, уже приносит свои плоды. "Сотрудничество с Турцией было очень результативным, поток мигрантов оттуда уменьшился на 90%. Благодаря сотрудничеству с Ливией, удалось взять под более эффективный контроль миграционный путь по Центральному Средиземноморью", - заявил Ратас.

Ситуация в Турции вызывает беспокойство

Руководители стран ЕС также обсудили внешнюю политику, прежде всего, отношения с Турцией.

"Ситуация с правами человека, свободой СМИ и демократией в Турции по-прежнему вызывает беспокойство, однако речь идет о важном стратегическом партнере как для ЕС в целом, так и для Эстонии. В наших интересах, чтобы Турция была демократической и стабильной, и чтобы интеграция с Европейским союзом служила маяком для турецкой экономики. Мы должны продолжить общение с Турцией", - подтвердил Ратас.

Вместе с тем лидеры Европейского союза подчеркнули, что каждая страна, желающая вступить в Европейский союз, должна уважать основные европейские ценности, в том числе свободу слова и СМИ, а также принципы правового государства. В данный момент переговоры о вступлении Турции в Европейский союз остановились, их возобновление зависит от Турции. Лидеры ЕС намерены вскоре вернутся к обсуждению турецкого вопроса.

В пятницу заседание Европейского совета продолжится до обеда. Лидеры стран ЕС обсудят будущее Европейского союза, а также получат обзор переговоров о выходе Великобритании из состава ЕС (в этой части заседания британский премьер Тереза Мэй участвовать не будет).