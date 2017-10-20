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Исключенный из Партии реформ мэр Хаапсалу сохранил свой пост ({{commentsTotal}})

Выборы
Юхан Хепнер
Урмас Суклес (слева) и Яанус Карилайд.
Урмас Суклес (слева) и Яанус Карилайд. Автор: Юхан Хепнер/ERR
Выборы

Избирательный союз "ХаРи", возглавляемый исключенным из Партии реформ Урмасом Суклесом, подписал в пятницу, 20 октября, коалиционное соглашение с Центристской партией, согласно которому Суклес продолжит занимать пост мэра Хаапсалу, а председателем горсобрания станет депутат Рийгикогу, центрист Яанус Карилайд.

Карилайд сказал в интервью ERR, что объединившийся с волостью Ридала город Хаапсалу не оставит без внимания жителей сельских районов, поэтому пост вице-мэра займет бывшая старейшина Ридала Хелен Рамму.

В связи с этим в Хаапсалу теперь будет четыре вице-мэра. По словам Суклеса, четыре вице-мэра - не слишком много для административной единицы с населением около 13 000 человек.

В предыдущие четыре года Суклес также занимал пост мэра Хаапсалу в коалиции с центристами, а Яанус Карилайд возглавлял горсобрание с 2013 по 2015 год, после чего перешел на работу в Рийгикогу.

В сентябре Партия реформ исключила из своих рядов Урмаса Суклеса и еще восемь политиков за выдвижение своих кандидатур на выборах по списку избирательного союза.

Возглавляемый Суклесом избирательный союз "ХаРи" (название образовано от слов "Хаапсалу" и "Ридала") одержал победу на выборах в местные самоуправления 15 октября, набрав 44,4% голосов и получив 12 из 25 мандатов в горсобрании. Центристы получили 17,8% голосов (5 мандатов).

Список реформистов на выборах занял 4-е место, получив 10% голосов и 2 мандата. В горсобрание также прошли избирательный союз "Наши люди" (4 мандата), социал-демократы и EKRE (по одному мандату).

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: Aktuaalne kaamera

урмас суклес яанус карилайд хаапсалу ридала


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