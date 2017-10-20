Мэр Маарду Владимир Архипов заявил, что получившие на муниципальных выборах в городе абсолютное большинство центристы готовы сотрудничать со всеми, кроме избирательного союза Эдгара Сависаара.

Сегодня состоялось собрание правления маардуских центристов и фракции этой партии, на котором обсуждался вопрос кадровых назначений в руководство города. Мэр Маарду Владимир Архипов, который сохранит за собой этот пост, ранее не исключил, что среди его заместителей могут произойти изменения.

По словам Архипова, который показал лучший результат в личном зачете (925 голосов), в городе сложилась очень благоприятная для центристов ситуация.

Центристы набрали 59,8% голосов, что дает им 15 мандатов в горсобрании. Всего в горсобрании Маарду заседает 21 депутат.

Избирательный союз Эдгара Сависаара и избирательный союз "Маарду - наш дом" получили по два места. По одному месту досталось Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) и избирательному союзу "Маарду".

Архипов сообщил, что центристы, которые спокойно могут управлять городом единолично, тем не менее провели переговоры с другими попавшими в горсобрание политическими силами за исключением избирательного союза Эдгара Сависаара.

"И хотя коалиционных соглашений на данном этапе не требуется, нам удалось договориться о сотрудничестве", - отметил Архипов.

Однако бывший мэр Маарду и единственный представитель ОЛПЭ в новом горсобрании Валев Калд заявил, что пока никаких предложений от центристов не получал.

"На данный момент каких-то конкретных переговоров мы не вели. Мы читали предвыборные программы других политических сил. У них у всех, по крайней мере на бумаге, одна и та же задача - принести благо городу. Поэтому я не исключаю сотрудничества с кем-либо", - отметил Калд.

Борис Слепиковский из избирательного союза "Маарду - наш дом" также говорит, что каких-либо предложений не поступало.

С представителями "Союза Сависаара" Архипов сотрудничать не собирается. "У них была слишком негативная по отношению к нам предвыборная кампания", - пояснил Архипов.

Получивший второй результат в Маарду Николай Дегтяренко (495 голосов) из "Союза Сависаара" напоминает, что он до сих пор является членом Центристской партии и говорит, что готов сотрудничать со всеми ради развития города.

Новый состав горсобрания Маарду на первое заседание соберется во вторник, 24 октября. На этом заседании будет избран новый председатель горсобрания.