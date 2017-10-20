Анне Вески станет лицом рекламной кампании ETV+

"Мы хотели, чтобы лицом рекламной кампании стал человек с таким же характером, как у нашего телеканала: яркий, харизматичный, открытый. И мы очень рады, что Анне согласилась принять наше предложение", – отметила главный редактор ETV+ Дарья Саар, добавив, что в Эстонии нет человека, который бы не знал и не любил ее.

"В Эстонии много людей, для которых русский язык – родной. Поэтому я рада, что в нашей стране есть свой русскоязычный канал", – сказала Анне Вески.

Телеканал планирует размещать рекламу с Анне Вески на телевидении, в печатных СМИ, а также на крупнейших интернет-порталах. Известнейшая певица будет рекламировать программы телеканала, а также станет главным действующим лицом кампании, которая стартует в сети супермаркетов Maxima 24 октября.

Независимый общественно-правовой информационно-развлекательный телеканал ETV+, входящий в состав Общественно-правового телерадиовещания Эстонии (ERR) начал вещание с сентября 2015 года.